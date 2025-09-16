Aumenta a 17 el número de decesos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

35 heridos permanecen hospitalizados

A la lista de fallecidos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapaa, se suman dos víctimas más de la explosión de la pipa en el puente de La Concordia, con lo que suman 17 los decesos en el accidente ocurrido el pasado miércoles, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

La dependencia detalló que 35 heridos más permanecen hospitalizados y suman 31 las personas dadas de alta.

A los fallecidos se suman Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años, y Edgar Santiago Álvarez, de 51 años, quienes se encontraban en los hospitales regional 197 Texcoco y regional Zaragoza ISSSTE, respectivamente.

Por su parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en relación con las personas afectadas por la explosión e incendio de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, que la madrugada de este martes 16 de septiembre falleció una persona atendida en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, tras presentar falla orgánica múltiple.

“Informo que lamentablemente esta madrugada falleció una persona lesionada en el hecho ocurrido en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del @ISSSTE_mx “Gral. Ignacio Zaragoza», falleció luego de presentar falla orgánica múltiple. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, con quienes mantenemos contacto”, publicó en redes sociales.

Cinco personas permanecen hospitalizadas en nosocomios del organismo, quienes reciben atención integral y especializada, con equipamiento e insumos suficientes, sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.

En el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza permanecen hospitalizados tres pacientes, dos de ellos en estado grave, uno delicado estable.

En el Hospital General de Tláhuac, el paciente hospitalizado continúa en estado grave pero estable.

En el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, el paciente ingresado se mantiene en estado muy grave, por lo que recibe toda la atención necesaria.

El ISSSTE refrenda que desde el primer momento ha otorgado atención oportuna y eficaz con insumos suficientes, y reitera que los pacientes dados de alta continuarán con seguimiento ambulatorio hasta lograr la recuperación total de sus heridas.

Lista de fallecidos

A continuación, los nombres de quienes fallecieron, con la intención de honrar su memoria:

Armando Antillón Chávez, 45 años

Ana Daniela Barragán Ramírez, 25 años

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años

Misael Cano Rodríguez, 39 años

Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años

Omar Alejandro García Escoresa, 28 años

Eduardo Noé García Morales, edad no registrada

José Gabriel Hernández Méndez, 17 años

Juan Antonio Hernández Betancourt, edad no registrada

Jorge Islas Flores, 50 años

Alicia Matías Teodoro, 49 años

Edgar Santiago Álvarez, 50 años

Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años

Gilberto Aron N., 47 años

Jesús Joel Tovar García, 40 años

Este accidente ha conmocionado a la Ciudad de México y a todo el país. Aun cuando las autoridades sanitarias han activado los protocolos de emergencia y brindado la atención médica inmediata, el sufrimiento de los afectados es grande.