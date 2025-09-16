EU rechaza levantar medidas de aislamiento contra Caro Quintero

Lo comparan con “El Chapo” Guzmán

Afirman que el capo mexicano dirigía operaciones criminales cuando estaba preso en México

El gobierno de Estados Unidos rechazó levantar las medidas especiales de aislamiento a la que es sometido el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero en Brooklyn, desde febrero pasado.

En una moción, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, pidió al juez que lleva el caso del ex líder del Cártel de Guadalajara, Frederic Block, que rechace la solicitud de la defensa del capo de levantar las medidas administrativas especiales (SAM, por sus siglas en inglés) aplicadas a su cliente.

La Fiscalía de los Estados Unidos aseguró que el ex líder del Cártel de Guadalajara y del Cártel de Sinaloa dirigió sus operaciones criminales desde prisión en México, gracias a la ayuda de su hermano Miguel Ángel Caro Quintero.

Por ello, Washington solicitó que no se reduzcan las medidas carcelarias que enfrenta el mexicano, quien está detenido en Nueva York, sometido a proceso por narcotráfico.

“Caro Quintero era un líder senior y miembro de uno de los cárteles de la droga más grandes de la historia, el cual es una organización terrorista extranjera designada. Ha pasado años huyendo de la justicia, ha operado su organización dentro y fuera de custodia de las autoridades y ha empleado violencia, secuestros y tortura a través de terceras partes para vengarse contra testigos y autoridades”.

“Hay un riesgo sustancial de que las comunicaciones del acusado o contactos con personas asociadas con su organización de tráfico de drogas y ciertas terceras partes, puedan resultar en la muerte o heridas serias en el cuerpo de personas, incluyendo potenciales testigos en este caso”, dice el fiscal de los Estados Unidos, Joseph Nocella, en un memorándum presentado al juez al frente del caso, Frederick Block.

La revelación del gobierno estadounidense llegó luego de que a inicios de agosto, los abogados del mexicano, encabezados por Mark DeMarco, solicitaron el retiro de las Medidas Administrativas Especiales (SAMs).

La defensa de Caro se quejó de que éste permanece “confinado en una celda pequeña y sin ventanas. Permanece solo en esta celda 23 horas al día de lunes a viernes; los fines de semana está confinado las 24 horas del día y no se le permite hacer ejercicio”. Denunciaron que come solo y que el “único contacto” con su familia “han sido una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas con familiares en México”. Los únicos visitantes de su cliente, señaló la defensa, “han sido los integrantes de su equipo de defensa designado por el tribunal”.

Por ello, pidieron al juez Block levantarle las restricciones especiales o mudarlo de prisión. Block había dado a la fiscalía hasta este 15 de septiembre para pronunciarse.

EU compara a Caro Quintero con “El Chapo”

La Fiscalía estadounidense ha señalado que las medidas carcelarias no son inconstitucionales y están diseñadas para impedir que reos de alta peligrosidad sigan delinquiendo mientras están encarcelados.

“Las SAMs fueron creadas para individuos como el acusado”, dice el gobierno estadounidense en su memorándum.

Además, Estados Unidos aseguró que ha hecho todo en su poder para que Rafael Caro Quintero tenga acceso a sus abogados, incluso teniendo las SAMs en su contra.

Aseguraron, Caro Quintero ha recibido varias visitas de sus abogados, de paralegales, de investigadores privados e incluso de su hermana y que en promedio a la semana tiene un total de 21 horas de visitas.

El gobierno estadounidense, incluso compara el caso de Rafael Caro Quintero con el de Joaquín El Chapo Guzmán Loera , quien también dirigió al Cártel de Sinaloa y enfrentó las mismas medidas mientras estuvo en prisión preventiva y ahora cumpliendo una sentencia de por vida en la prisión de súper máxima seguridad en Florence, Colorado.

Finalmente, Estados Unidos dice que la defensa del mexicano no ha agotado todas las instancias administrativas para combatir sus condiciones de encarcelamiento.

El mexicano enfrenta una acusación con varios cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de mariguana, cocaína, heroína y metanfetamina y uso de armas de fuego, dentro de una conspiración criminal que involucra su liderazgo en el Cártel de Guadalajara y después en el Cártel de Sinaloa, comenzando desde hace más de 40 años.

En caso de ser encontrado culpable, Rafael Caro Quintero enfrentaría una condena prisión de por vida, sólo por el primer cargo por crimen organizado.

Dado que no hay acuerdo entre defensa y fiscalía, será el juez Block el que deberá determinar si mantiene, modifica o anula las restricciones a Caro Quintero, sobre quien, además de narcotráfico, pesa una acusación por el asesinato del agente especial de la DEA Enrique Kiki Camarena.

La próxima audiencia está programada el 18 de septiembre, a las 11:00 am, hora local.

Caro Quintero es uno de los 29 capos que México entregó a Estados Unidos en febrero pasado, incluyendo Miguel Ángel Treviño (Z-40) y Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”.