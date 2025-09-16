La Sonora Santanera festejará junto con Los Diablos Rojos

Por el bicampeonato de la serie del rey 2025 de béisbol

Este 17 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helu

Después de su exitosa actuación en las fiestas patrias de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y su triple participación en programas especiales de televisión en las cadenas TelevisaUnivisón, Imagen Televisión y Unifé Televisión, La Sonora Santanera se prepara para hacer una actuación especial en la celebración por el bicampeonato de la serie del rey 2025 del equipo Los Diablos Rojos de béisbol.

Esta gran celebración se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en la sede de los Diablos, el Estadio Alfredo Harp Helu.

Para esta ocasión especial en donde la música de La Sonora Santanera inundará el diamante de los Diablos, la agrupación ha preparado un repertorio especial, en el que destacan los temas La Boa y Bomboro Quiña Quiña.

El primero de ellos con dedicatoria especial al popular jugador Juan Carlos Gamboa, a quien sus compañeros le dedican en coro una parte de la canción de La Boa, adaptándola a «es Gamboa».

Para terminar de fusionar la cumbia y el son con el homerun y los strikes, las diablitas de los diablos rojos bailarán la coreografía del éxito Bómboro Quiña Quiña,que fue grabado por La Sonora Santanera con El Bogueto en 2024, alcanzando más de 12 millones de vistas y descargas del tema.

También los acompañarán los emblemáticos Rocco y Roccy, quienes contagiarán con su pasión y alegría en este evento, el cual es realizado gracias al invaluable apoyo del empresario Alfredo Harp Helu.

Será una gran noche para cerrar con broche de oro la semana de Fiestas Patrias, después de que La Sonora Santanera se presentó en la explanada de Ecatepec de Morelos la noche del 15 de septiembre, además de participar en los programas especiales «Fiesta Mexicana» de la cadena TelevisaUnivisión al lado de Emilio Osorio, «México en el Corazón» de Imagen Televisión, y «México de Fiesta», de Unifé Televisión.