Se desaprueba subasta de patrimonio cultural de la nación en Estados Unidos

Desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de México

Se pretende llevar a cabo el 18 de septiembre por parte de la casa Artemis Gallery

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, expresa su rotunda desaprobación y rechazo enérgico a la venta de bienes patrimoniales de origen mexicano que, a través de la subasta en línea “Pre-Columbian / Ancient / Ethnographic / Fine Art”, se pretende llevar a cabo el día 18 de septiembre de 2025, por parte de la casa Artemis Gallery en Louisville, Colorado, Estados Unidos.

Después de un cuidadoso análisis, a partir de la revisión de las imágenes de las piezas, y de acuerdo con el dictamen realizado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se identificaron 47 objetos que son parte del patrimonio cultural de la nación, definidos y protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como monumentos arqueológicos e históricos mueble, propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles.

En una carta dirigida a la empresa estadounidense, la secretaria Curiel de Icaza hace un exhorto para detener dicha subasta.

“La Secretaría de Cultura del Gobierno de México apela a la ética y respeto por el patrimonio cultural y hace un llamado a detener el ofrecimiento y venta de dichas piezas, tomando en consideración que representan un legado invaluable de nuestras culturas ancestrales y de la historia nacional, que forman parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro país, vestigios que constituyen memoria viva de nuestros pueblos originarios”.

Asimismo, hizo saber que se han iniciado procedimientos jurisdiccionales correspondientes sobre la venta en cuestión y para que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano.

Finalmente, realizó un llamado a la casa subastadora: “México reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en cumplimiento de la legislación nacional y de los tratados internacionales en la materia. Por ello, le exhortamos a reflexionar respecto a los códigos éticos y morales en torno a la comercialización de bienes culturales expoliados de forma ilegal, lo cual contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos”.

