Contingente Cívico y Deportivo Universitario, pilar de la identidad de la UAEMéx: Zarza Delgado

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue dignamente representada en el desfile conmemorativo al 215 aniversario de la Independencia de nuestro país por cada integrante del Contingente Cívico y Deportivo Universitario, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Durante la ceremonia en la que abanderó y entregó grados a integrantes de dicha agrupación de la institución, Zarza Delgado dijo: “Ustedes son un reflejo de nuestra casa auriverde, ejemplo institucional en el Estado de México y que ha estado presente en la historia nacional, casi a la par de la lucha independentista”.

En la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos”, Zarza Delgado entregó la bandera nacional, la bandera institucional, el estandarte del Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA) y el banderín a la escolta e integrantes del Contingente Cívico y Deportivo Universitario, que suma 69 años de existencia. Asimismo, entregó 10 grados de cabo, sargento segundo, sargento primero y teniente a las y los integrantes del mismo.

Reconoció el trabajo de quienes integran este contingente y reafirmó el compromiso de esta administración con la cercanía, la inclusión y el progresismo como los pilares de la transformación universitaria, que coloca a las personas al centro de la toma de decisiones.

Reconocen liderazgo de la rectora

En representación de las y los integrantes del Contingente, la subteniente María Teresa Téllez Licona sostuvo que la elección de la doctora Martha Patricia Zarza Delgado como primera rectora de la UAEMéx representa un paso firme hacia la equidad, la inclusión y el reconocimiento del talento, aseveró.

El liderazgo de la rectora, abundó, “nos inspira y recuerda que romper barreras es posible, que los sueños se alcanzan con esfuerzo y que la educación es, sin duda, la vía más poderosa para construir un futuro justo y digno para todas y todos”.

Ante los integrantes del gabinete universitario y del propio Contingente, expresó que “como estudiante de la UAEMéx y como mujer, me llena de orgullo ver cómo los espacios de transformación están siendo ocupados por personas que inspiran desde el ejemplo, la integridad y el compromiso con los principios universitarios”.

De igual manera, indicó que este aniversario tiene un significado especial, ya que es la cuarta ocasión en la historia del contingente en que las mujeres forman parte de sus filas, lo cual “es un logro colectivo que refleja el avance hacia una universidad más igualitaria, inclusiva y representativa de toda su comunidad”, dijo Téllez Licona.

La disciplina, constancia y trabajo en equipo, así como el valor histórico y simbólico que ostenta el Contingente Cívico y Deportivo Universitario, son muestra del espíritu auriverde que se renueva y perdura a través de los tiempos.