CDMX necesita 100 mil viviendas al año, pero sólo se construyen 10 mil

Crisis habitacional

Expertos consideran que altos precios sólo bajará promoviendo mayor edificación

En los últimos años, la Ciudad de México enfrenta un grave déficit de vivienda, pues requiere cerca de 100 mil casas y departamentos cada año, pero se construyen 10 mil, lo que genera escasez y precios altos, por lo que urge agilizar trámites de construcción.

Ante la propuesta del gobierno capitalino con el Bando 1, que contempla 14 acciones para regular los precios de la vivienda en renta, expertos consideran que el alquiler sólo bajará promoviendo mayor construcción.

El encarecimiento de las rentas en la capital del país es en todas las colonias, no solo en Condesa, Roma y Polanco, lo que ha generado el desplazamiento de la población a la periferia porque no hay suficiente vivienda en renta, de acuerdo con la Red para el Rescate de la Vivienda (Revive).

El director ejecutivo de Homie.mx, Francisco Andragnes, explicó que el incremento acelerado de las rentas se dio a partir de 2017 y la principal causa es la poca construcción de viviendas.

“Primero hubo un freno cuando se hizo la revisión de todos los permisos en 2017, luego llegó la pandemia de Covid-19 y se continuó con la política restrictiva hacia la construcción de viviendas y hubo muy poca oferta, pero la demanda sigue porque la ciudad es cada vez más atractiva para gente de otros países, pero también para personas de otras ciudades del país, esto ha ocasionado una alta demanda y falta de oferta».

“En nuestro cálculo, hay de 10 mil a 12 mil personas que necesitan una vivienda nueva cada año, con un mercado que está ofertando menos de 10 mil viviendas esto hace que 90% de la gente que está buscando una vivienda en la ciudad, no consiga esa vivienda”, expuso Andragnes.

Indicó que en ciudades como Santiago de Chile, Sao Paulo, Lima y Asunción la solución al alza de los precios del alquiler fue construir más viviendas.

“Si vemos las ciudades donde las rentas bajaron o no subieron por arriba de la inflación en América Latina son las que más oferta nueva han construido. En Santiago de Chile las rentas en las zonas centrales han bajado de 2 años a la fecha, en Sao Paulo las rentas han bajado porque hay una construcción muy fuerte y en Buenos Aires al eliminar el control de rentas el mercado se lanzó a construir nuevamente.

“La Ciudad de México es una anomalía de lo que está pasando en América Latina, no es la regla”, aseguró.

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Valle de México también ve indispensable acelerar la construcción de vivienda en la ciudad para abatir el rezago.

Los desarrolladores mencionaron varios retos para potenciar la construcción como el aprovechamiento del potencial en zonas consolidadas; y promover modelos que permitan edificar mayores alturas para ofrecer más viviendas a precios accesibles.

También se encuentra la condonación y facilidades de pago en los trámites relativos a vivienda; compras consolidadas a fin de adquirir materiales de construcción y generar economías de escala para reducir el costo de los proyectos.

Controlar rentas no es la solución

Durante la conferencia Revive. Crisis de vivienda: del diálogo a la acción, Jordan Malugen, miembro del Consejo de la Asociación de Vivienda en Renta (AVER), señaló que esta brecha explica el crecimiento acelerado de las rentas en la capital, las cuales han aumentado cerca de 33 por ciento en los últimos dos años.

En el mismo encuentro, los miembros del consejo de AVER advirtieron que el control de precios de renta no resolverá la crisis en la Ciudad de México.

No hay soluciones mágicas. No hay una varita mágica que pueda mover ni el sector privado ni el público para frenar esto en el corto plazo”, dijo Pablo Andrade, CEO de Gran Ciudad.

Mientras que Carlos Valladares, Director de Aprendizaje de UrbanHub y Miembro del Consejo AVER, advirtió que la falta de vivienda expulsa a los habitantes hacia la periferia, pese a que muchos buscan permanecer en la capital por su infraestructura, movilidad, actividades culturales y oportunidades laborales.

Los integrantes de la asociación plantearon incentivar la construcción de vivienda en todos los segmentos, la rehabilitación de edificios antiguos y la reconversión de oficinas en desuso.

De igual manera, comentaron que es necesario liberar las alturas en la Ciudad de México, las densidades y los usos del suelo para permitir un crecimiento más vertical y ordenado, pero que debe de venir acompañada de inversión en infraestructura urbana que no se concentre únicamente en zonas como Paseo de la Reforma.

“Controlar rentas no funciona. La solución es incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas, y garantizar reglas claras que generen confianza en vecinos y autoridades”, subrayó Francisco Andragnes, CEO de Homie.mx.

Coincidieron en que la crisis habitacional de la capital requiere una visión integral y de largo plazo que combine la colaboración entre gobierno, alcaldías y sector privado.

Indispensable agilizar trámites para edificar vivienda

Para la asociación, es indispensable agilizar los trámites para edificar vivienda para la venta y renta en la Ciudad de México, ya que estos pueden tardar hasta tres años, lo que desalienta la inversión.

Al respecto, Carlos Valladares, director jurídico de la firma UrbanHub, advirtió que la Norma 26 y los programas actuales son positivos, pero insuficientes para este objetivo.

“Entre más vivienda exista, los precios bajan, eso está comprobado. El gobierno debe tener mucha más velocidad en la agenda legislativa, si lo que se quiere es empujar la construcción habitacional de todo tipo. Necesitamos tener las reglas del juego lo más pronto posible”, declaró.

Por su parte, Andragnes remarcó que “en ningún lugar del mundo el sector privado es el que construye la vivienda para el estrato social de menores ingresos, siempre se necesita intervención del sector público. El problema es que si el sector privado no construye para ingresos más altos, terminan por desplazar a los más bajos”.

El consejero de la AVER recordó el caso de Santiago de Chile, donde en menos de una década se implementó un plan de redensificación y construcción de 200,000 viviendas nuevas. El resultado fue una disminución de 30% en el costo de las retas en zonas céntricas.