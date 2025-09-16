Sheinbaum se deslinda de AMLO; “olvida” a la 4T y honra a heroínas

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Ni segundo piso de 4T, ni mención a AMLO, las celebraciones de la Independencia fueron aprovechadas por Claudia Sheinbaum, la primera Presidenta de México, en su primer “Grito”, para honrar a las anónimas heroínas de la Patria y para reiterar que en su México existe soberanía, libertad y democracia.

¿El inicio del deslinde tantas veces demandado por muchos?

Como sea, su alejamiento de su antecesor fue impecable. Nada le puede reclamar Andrés Manuel López Obrador, pues en sus 20 arengas tampoco lo cuestionó. Solo lo ignoro, olvidó.

Lo demás fue acarreo, fiesta y juego de artificios, las tradicionales bengalas y mucho humo. Un balcón central lleno de frases hechas. Un Zócalo abarrotado para la foto y videos de su historia.

Los cronistas se hicieron bolas y situaron en la Plaza de la Constitución entre 140 mil a 250 mil asistentes.

Según la Facultad de Ingeniería de la UNAM, una medición topográfica suya indicó que esa plancha mide 50 mil 625 metros cuadrados que multiplicados por 4 personas por metro -ya muy abarrotado- da un lleno con 202 mil 500 personas. Ni más ni menos.

Desde su entrada al pasillo que va por los salones desde la oficina presidencial al balcón central, la mandataria se vio un tanto rígida, envarada, tensa, de la mano de su esposo Jesús María Tarriba, quien se mostraba más fuera de lugar que ella.

La ceremonia fue más bien mecánica: recibe la bandera de una cadete, se dirige al balcón, ve a la multitud, toma el listón de la campana repite sin error las arengas aprendidas de memoria y jala 30 veces el listón de la campana cuyo sonido se multiplica con el sonido a vuelo de las campanas de la Catedral.

Solos, al centro del balcón, ella y su marido, tomados de la mano, sin cruzar comentario alguno, ven luego cómo se ilumina el cielo frente a ellos con el estallido de los fuegos artificiales y la algarabía de la masa que llena al Zócalo.

La ceremonia está cumplida. Y cumplido su riesgoso y temido, impecable deslinde de la 4T y de AMLO.

Mientras México se convulsiona

Bajo el asedio constante de Donald Trump, que un día anuncia nuevos aranceles y el otro insiste en calificar de narcogobierno al de Claudia Sheinbaum, mientras considera que la mandataria no hace lo suficiente para frenar el flujo de fentanilo a EU, la presidenta vive un explosivo cóctel nacional que va de una creciente deuda imparable; una ola de feminicidios, desapariciones, ejecuciones diarios por cientos; un constante desarreglo y excesos en su movimiento; involucramiento de sus líderes cercanos con el narco o ingresos multimillonarios excesivos como inocultables y una falta de influencia real dentro de Morena.

En los bordes de la oposición y la inconformidad social que no amaina ni se deja llevar por los supuestos logros del régimen de la 4T, brotan todos los días nuevos movimientos como el de Resistencia Nacional de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc; o el de ¡Basta Ya! del empresario Ricardo Salinas, o el de los jóvenes que reclaman en redes sociales unidad para ir como ocurrió en Nepal hace un par de semanas contra el régimen corrupto; o como el de los viejos políticos encabezados por Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca y operador electoral del PRI con su “México Nuevo”; o el de Guadalupe Acosta Naranjo, ex dirigente del PRD y ex operador electoral de AMLO, que tarde o temprano, el próximo año, antes de las elecciones intermedias del 2027, buscarán un punto de unión y alianza para entonces si enfrentar abiertamente a Morena y su 4T.

Todo eso es alimentado, hoy, por las afirmaciones del expresidente Ernesto Zedillo quien ha declarado la semana pasada que Claudia Sheinbaum y AMLO han asesinado con sus reformas amañadas y a modo a la democracia y las libertades en México.

¿La captura del aliado de Adán Agusto, golpe de Sheinbaum?

En este contexto la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena exsecretario de Seguridad del entonces gobernador de TabascoAdán Augusto López tiene cada vez más el carácter de un golpe contra el líder de Morena en el Senado.

Un cobro de facturas y su inevitable defenestración.

Y esa percepción se fortalece al negársele un amparo al Capitán H y líder de La Barredora por un juez mexicano que anularía su detención y próxima extradición.

En todo eso está detrás la mano y acciones de Omar García Harfuch y detrás de él la presidenta Sheinbaum.

Par de nuevas iniciativas van al Senado

Como la vida no se detiene, la presidenta Claudia Sheinbaum envió este pasado fin de semana al Senado -es decir, para probar la lealtad de Adán Augusto– dos nuevas iniciativas: una de reforma a la Ley de Amparo y al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y una más para reformar la Ley Federal de Protección Industrial, la cual plantea fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México, con un enfoque social y humanista.

Así, cómo va.

