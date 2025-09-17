Cachibol podría ser deporte oficial en el programa de educación básica

Asociación estatal lanza una iniciativa

Alternativa inclusiva para estudiantes que con barreras físicas en disciplinas convencionales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Asociación Estatal de Cachibol ha lanzado una iniciativa para que este deporte de bajo impacto sea reconocido oficialmente dentro del programa de Educación Física en las escuelas de nivel básico en Quintana Roo. La propuesta, liderada por el presidente de la asociación, Enrique Sánchez Silva, busca ofrecer una alternativa inclusiva para estudiantes que enfrentan barreras físicas en disciplinas convencionales como el fútbol, básquetbol o voleibol.

Sánchez Silva explicó que el cachibol —una variante del voleibol adaptada para personas de todas las edades— puede ser una herramienta poderosa para combatir la exclusión en el ámbito deportivo escolar. “Muchos maestros excluyen sistemáticamente a los niños con sobrepeso, bajo el argumento de que su condición física limita su rendimiento. Esto no solo es discriminatorio, sino que aleja a los menores de la activación física y la vida saludable”, afirmó.

La propuesta será presentada ante la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), con el objetivo de incorporar el cachibol como parte oficial del currículo deportivo. La iniciativa también busca sensibilizar a los docentes sobre la importancia de erradicar prácticas discriminatorias en el aula y en la cancha.

El cachibol es un deporte de bajo impacto que puede practicarse sin necesidad de tener una condición física específica. Se juega con reglas similares al voleibol, pero con adaptaciones que permiten mayor accesibilidad. Es comúnmente practicado por adultos mayores como actividad recreativa y terapéutica, lo que demuestra su versatilidad y beneficios para la salud.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), más del 40% de los adolescentes en Quintana Roo presentan sobrepeso u obesidad, superando el promedio nacional del 37%. Esta realidad refuerza la necesidad de alternativas deportivas que promuevan la inclusión y el bienestar físico desde edades tempranas.

La Asociación Estatal de Cachibol espera que esta propuesta no solo sea aceptada, sino que marque un precedente para otros estados del país. “El deporte debe servir para integrar, no para excluir”, concluyó Sánchez Silva, subrayando que el cachibol puede convertirse en una herramienta pedagógica para fomentar valores como el respeto, la empatía y la perseverancia.

Espectacular agenda deportiva

Quintana Roo se prepara para cerrar el 2025 con una espectacular agenda deportiva que promete atraer atletas y turistas de todo el mundo. Los principales destinos del estado serán sede de competencias internacionales y nacionales en diversas disciplinas, consolidando la región como referente del turismo deportivo mexicano.

Durante los próximos meses, Quintana Roo albergará los siguientes eventos deportivos:

Ironman Cozumel (23 de noviembre): Considerado uno de los triatlones más duros y emblemáticos, reunirá a más de dos mil atletas para competir en natación, ciclismo y carrera pedestre en la Isla de Cozumel, reconocida por sus aguas cristalinas y retadores circuitos.

Copa Mundial Socca (28 de noviembre al 7 de diciembre): Cancún será anfitrión de este mundial de fútbol 6×6, con la participación de 64 equipos de diferentes países, posicionando a la ciudad como epicentro global de la disciplina.

21K, 10K y 5K Bacalar “Pueblo Mágico” (14 de septiembre): Eventos de atletismo para todas las edades en el marco natural de la Laguna de Bacalar.

Triatlón AsTri Cozumel (27 de septiembre): Una competencia que combina natación, ciclismo y carrera, ideal para deportistas que buscan nuevos retos.

City Safari Cancún (27 y 28 de septiembre): Carrera tipo aventura dirigida a equipos y familias, con rutas por los principales atractivos turísticos de Cancún.

La agenda deportiva de Quintana Roo para finales de 2025 no solo busca incentivar la actividad física y el talento local, sino también fortalecer el turismo y la economía de la región. El respaldo de autoridades estatales y municipales garantiza la organización segura y profesional de los eventos, que año con año atraen a miles de espectadores y participantes de todo el mundo.