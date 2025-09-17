Más de 769 empresas de Cancún se sumarán al simulacro nacional

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Fortalecen cultura de la prevención y evaluar capacidad de respuesta ante emergencias

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias, más de 769 empresas del municipio de Benito Juárez participarán en el Simulacro Nacional 2025, programado para viernes 19 de septiembre a las 13:00 horas. La cifra representa un incremento significativo respecto al año anterior, cuando se registraron alrededor de 550 negocios inscritos.

El director municipal de Protección Civil, Antonio Riveroll Ribbón, destacó que cada empresa podrá elegir la hipótesis de su simulacro, adaptándola a los riesgos más comunes en su entorno laboral. Por ejemplo:

– Restaurantes: atención a personas atragantadas o flamazos en cocina.

– Tortillerías y talleres: fallas en maquinaria o accidentes laborales.

– Oficinas: evacuación por incendio o sismo.

“Pedimos que el simulacro sea lo más apegado a la realidad del negocio. Los que mejor conocen los riesgos son quienes trabajan ahí todos los días”, señaló Riveroll.

El ejercicio se llevará a cabo en tres puntos estratégicos de Cancún:

– Complejo de Seguridad C5: coordinado por la Coeproc, se enfocará en protocolos gubernamentales.

– Plaza Las Américas: participación conjunta de iniciativa privada y autoridades.

– Plaza de la Reforma: simulacro de incendio en el Palacio Municipal y evaluación de brigadas internas.

Como parte de las innovaciones del Simulacro Nacional 2025, se activará por primera vez una alerta sísmica en teléfonos móviles con red 3G, 4G y 5G. Aunque Quintana Roo no es una zona sísmica, esta medida busca familiarizar a la población con el sistema de notificaciones en caso de futuros desastres.

El Simulacro Nacional 2025 conmemora los 40 años del terremoto de 1985 y se espera que la participación en Cancún supere los 30 mil ciudadanos, duplicando la cifra del año pasado.

“Fake news” en temporada activa de ciclones

Ante el incremento en la actividad ciclónica en el Caribe y la cercanía de varios sistemas tropicales a la Península de Yucatán, autoridades estatales de Protección Civil y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) hicieron un llamado urgente a la población de Quintana Roo para evitar la difusión y el consumo de noticias falsas relacionadas con huracanes y tormentas.

El titular de la Coeproc, Guillermo Núñez Leal, advirtió que durante esta temporada -que se ha caracterizado por una actividad superior al promedio- han circulado en redes sociales mensajes alarmistas, pronósticos no oficiales y videos manipulados que generan confusión y pánico entre la ciudadanía.

“Es fundamental que la población consulte únicamente fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y los canales institucionales del Gobierno del Estado. Compartir información falsa puede poner en riesgo vidas”, expresó Núñez Leal.

Según el SMN, septiembre y octubre son los meses más activos en cuanto a formación de ciclones en el Atlántico. En lo que va del mes, se han monitoreado al menos tres sistemas con potencial de impacto en la región, aunque ninguno ha representado una amenaza directa hasta el momento.

Además del combate a la desinformación, Protección Civil ha iniciado recorridos en zonas vulnerables, revisión de refugios temporales y coordinación con ayuntamientos para reforzar la infraestructura ante posibles contingencias.

El llamado es claro: mantener la calma, estar informados por medios confiables y participar activamente en la cultura de prevención.

Brote de Coxsackie en Tulum

Un jardín de niños en el municipio de Tulum fue cerrado temporalmente tras confirmarse un brote del virus Coxsackie, también conocido como enfermedad de manos, pies y boca, que afectó a 36 infantes menores de cinco años. La medida fue anunciada por el secretario de Salud de Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, quien detalló que el cierre se extenderá por al menos siete días para realizar labores de limpieza y desinfección exhaustiva.

El cierre del plantel responde a protocolos epidemiológicos establecidos en coordinación con la Secretaría de Educación y la Dirección de Salud Municipal de Tulum. Las autoridades sanitarias han iniciado el aislamiento de los menores contagiados, quienes se reportan en estado de salud estable. Además, se contempla la instalación de filtros sanitarios en el acceso al jardín de niños para detectar posibles nuevos casos.

El virus coxsackie pertenece a la familia de los enterovirus y se transmite principalmente por contacto con secreciones respiratorias, saliva, heces o superficies contaminadas. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de garganta, llagas en la boca, erupciones en manos y pies, y malestar general. Aunque suele ser una enfermedad leve y autolimitada, su alta capacidad de contagio representa un riesgo en entornos escolares.

Flavio Carlos Rosado aclaró que no se trata de varicela, como inicialmente se pensó, sino de una infección viral altamente contagiosa que afecta principalmente a menores de edad. “Estamos dando seguimiento a los casos de infantes enfermos, quienes hasta el momento reportan un estado de salud estable y están bien”, afirmó el funcionario.