Van en aumento los casos de diabetes en municipios de Q. Roo

Mayor incidencia en personas de entre 40 y 65 años

Benito Juárez encabeza lista con mayor cantidad de pacientes, le siguen Playa del Carmen y OPB

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En los últimos tres años, la diabetes mellitus ha aumentado de manera preocupante en Quintana Roo. Cifras de la Secretaría de Salud estatal señalan que entre 2022 y 2024 se registraron más de 18 mil nuevos casos en la entidad.

Benito Juárez, donde se ubica Cancún, encabeza la lista con la mayor cantidad de pacientes. Le siguen Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen, y Othón P. Blanco, en el sur del estado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la mayoría de los diagnósticos corresponden a personas de entre 40 y 65 años. Sin embargo, advierte que cada vez más jóvenes de 25 a 35 años presentan la enfermedad.

Expertos señalan que la gran mayoría de los casos de diabetes derivan de una mala alimentación en la gran mayoría de los casos, y en otras por la genética, pues padres y abuelos padecieron esta enfermedad que es grave sino se controla debido a que afecta a todos los órganos provocando incluso la muerte.

Bebidas azucaradas y sedenterismo, aliados de la diabetes

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) atribuye este aumento al consumo excesivo de bebidas azucaradas, comida ultraprocesada y al sedentarismo. También destaca que la obesidad es un factor determinante para desarrollar diabetes tipo 2, que representa el 90% de los casos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que la falta de actividad física y el estrés por la vida urbana aceleran la aparición de la enfermedad, lo que dispara las cifras en municipios turísticos con gran crecimiento poblacional.

Los expertos coinciden en que, de no reforzar campañas de prevención y detección temprana, el número de casos podría duplicarse en la próxima década, afectando de forma directa a los sistemas de salud pública y a la calidad de vida de miles de quintanarroenses.

Los síntomas de esta enfermedad son sensación de mucha hambre y sed, necesidad de orinar muy a menudo, sentir cansancio. Dentro de los tratamientos se vigila la presión arterial y se busca controlar con tratamientos médicos la glucosa en la sangre. Se recomienda llevar una dieta equilibrada, realizar 30 minutos de ejercicio, beber dos litros de agua al día, y mantener un peso saludable.

Dentro de las complicaciones que se registran es el daño a los ojos, que incluye problemas para ver (especialmente de noche), cataratas y sensibilidad a la luz, llagas e infecciones en los pies y la piel, un daño renal, daño a los nervios lo que causa dolor, hormigueo y entumecimiento.