Fiestas patrias impulsan en un 5 por ciento ocupación hotelera

Pese a ser temporada baja

Celebraciones septembrinas permitieron una recuperación parcial en el sector turístico

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El puente vacacional por las fiestas patrias generó un incremento del 5% en la ocupación hotelera en los principales destinos turísticos de Quintana Roo, según datos de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Aunque septiembre es tradicionalmente considerado temporada baja, el dinamismo generado por el Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre permitió una recuperación parcial en el sector turístico.

Cancún registró una ocupación del 64.6% en su zona hotelera, mientras que Isla Mujeres alcanzó el 65.1% y Puerto Morelos el 54.7%. En el centro de Cancún, los hoteles lograron un repunte de dos puntos porcentuales respecto a la última semana de verano, alcanzando el 52%. Estos datos reflejan una mejora respecto a los primeros días de septiembre, cuando la Riviera Maya reportó niveles de ocupación tan bajos como el 44%.

El Aeropuerto Internacional de Cancún programó 375 operaciones durante el fin de semana patrio, con 189 llegadas y 186 salidas. Del total, 178 fueron vuelos nacionales y 197 internacionales, conectando al Caribe mexicano con más de 20 ciudades del país y destinos clave en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Este flujo constante de visitantes confirma la relevancia de Cancún como punto neurálgico del turismo en México.

El sector restaurantero esperaba un aumento de entre 10 y 15% en la llegada de comensales, impulsado por menús especiales, promociones y descuentos con motivo de las fiestas patrias. Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que este tipo de celebraciones son clave para dinamizar la economía local.

Aunque los destinos no alcanzaron el 70% de ocupación, el incremento fue considerado alentador por los empresarios turísticos, especialmente en un contexto de recuperación tras los bajos niveles registrados a inicios de mes. El comportamiento del turismo durante las fiestas patrias refuerza la importancia de los fines de semana largos como herramienta para estimular el consumo interno y fortalecer la industria turística.

Venta de artículos patrios fue mala

Comerciantes del municipio de José María Morelos reportaron una significativa disminución en la venta de artículos patrios, como banderas, accesorios tricolores y trajes típicos. La baja demanda, atribuida a la limitada capacidad adquisitiva de la población y a una menor participación en las festividades, ha generado preocupación entre los vendedores locales.

Hilario Uluac, comerciante establecido en el centro de la localidad, señaló que las ventas han disminuido de forma sostenida en los últimos años. “El riesgo de invertir en productos de temporada es alto, ya que si no se venden, representan una pérdida directa para los negocios”, comentó. Esta situación ha llevado a muchos comerciantes a reducir sus inventarios y ofrecer únicamente artículos básicos, como banderitas de mano y moños, para evitar pérdidas económicas.

Entre las causas más señaladas por los comerciantes se encuentran:

– La baja capacidad adquisitiva de las familias locales.

– La cautela en el gasto ante la incertidumbre económica.

– La disminución de celebraciones públicas y eventos masivos.

Los comerciantes también han notado una transformación en la forma en que la población celebra las fiestas patrias. Mientras que antes se organizaban desfiles, verbenas y actos cívicos con alta participación, ahora las celebraciones son más discretas y familiares. En contraste, fechas como el 20 de noviembre —Día de la Revolución Mexicana— generan mayor actividad comercial, debido a la organización escolar y comunitaria que impulsa la compra de vestimenta típica.

Ante este panorama, los comerciantes de José María Morelos han optado por estrategias más conservadoras, priorizando productos de bajo costo y evitando inversiones arriesgadas. La situación refleja no solo una contracción económica local, sino también un cambio en los hábitos de consumo y en la vivencia comunitaria de las festividades patrias.