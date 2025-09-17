Saldo blanco en festejos patrios en municipios quintanarroenses

Reporte de Protección Civil

Habitantes disfrutaron de manera pacífica de los festejos del 15 y 16 de septiembre

Chetumal.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, bajo la dirección de Guillermo Núñez Leal, estuvo presente en puntos estratégicos de la Explanada de la Bandera en los festejos del 15 y 16 de septiembre en la capital del estado.

Para velar por la seguridad de todos los asistentes, los elementos de la Coeproc, en medio de la celebración del “Grito de Independencia”, hicieron recorridos y verificaron áreas como los escenarios y zonas de comida para descartar cualquier peligro, esto dio como resultado que el festejo se desarrollara en un ambiente de total tranquilidad.

Asimismo, la gobernadora Mara Lezama encabezó la tradicional ceremonia de Independencia en el balcón principal de Palacio de Gobierno en Chetumal, iniciando con los Honores a la Bandera Nacional, seguido de la lectura del documento “Sentimientos de la Nación” a cargo de la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández.

Este emotivo momento llenó de patriotismo y orgullo a todos los quintanarroenses que estuvieron presentes y también a quienes sintonizaron la transmisión del Grito de Independencia. A este evento se dieron cita más de 12 mil personas que disfrutaron también de los números artísticos, comediantes, bailes típicos y la deliciosa comida en la zona de alimentos.

Posteriormente, el grupo Cañaveral, de Humberto Pabón, puso a bailar al ritmo de la cumbia a las familias que se dieron cita en la explanada, disfrutando de una noche inolvidable.

Cabe resaltar que, en cuanto a la asistencia, los once municipios del estado estuvieron repletos de personas disfrutando de manera pacífica de los festejos del 15 y 16 de septiembre, esto gracias a la unión de los equipos de emergencia como los elementos de la Coordinación de Protección Civil Estatal (Coeproc), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Cruz Roja, Protección Civil de Othón P. Blanco, Bomberos y Policía Municipal.

De igual manera, el desfile cívico-militar inició sin contratiempos a las 08:20 horas de la mañana en el Museo de la Cultura Maya, arrancando desde la avenida Héroes de Chapultepec hasta la avenida 22 de Enero con Andador Héroes, para terminar pasando frente al Palacio de Gobierno, donde la gobernadora Mara Lezama bajó a disfrutar del desfile junto a las personas que se encontraban en las gradas.

En el desfile participaron escoltas de escuelas de nivel primaria, secundaria, nivel medio superior y nivel superior, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Por su parte, las brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil estuvieron presentes en puntos clave para actuar de manera inmediata en caso de ser necesario.

Gracias a la coordinación y esfuerzos conjuntos de las autoridades, se logró reportar un saldo blanco en estos festejos patrios, demostrando el compromiso de la gobernadora Mara Lezama con la seguridad y el bienestar de los quintanarroenses.

Se cumple compromiso con la educación

Entregan mobiliario y equipo en beneficio de alumnos de educación básica

Chetumal.- En cumplimiento al compromiso de la gobernadora Mara Lezama Espinosa con la educación de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes del estado, la secretaria de Educación en Quintana Roo, Elda Xix Euán, acompañada de su equipo de trabajo, entregó mobiliario y equipo a 7 escuelas de educación básica del municipio de Othón P. Blanco, mediante el programa estatal Fortalecimiento a la Educación Básica.

El primer punto del recorrido fue la comunidad de Nuevo Bécar, donde entregó 3 sillas para maestro, 14 lámparas Led, 3 televisores y 3 botes de basura a la telesecundaria “Javier Rojo Gómez”; posteriormente, la comitiva visitó la primaria “Benito Fentánez” y la telesecundaria “Amelia Azarcoya Medina” de la comunidad de Caobas.

En la primaria se entregaron 4 ventiladores, 10 lámparas Led, 3 balones de fútbol, 3 de voleibol, 3 de basquetbol, una desmalezadora, una podadora y 2 botes de basura, y en la telesecundaria: una podadora, una computadora de escritorio y 3 botes de basura, con el agradecimiento de la comunidad escolar hacia la gobernadora Mara Lezama por su apoyo a sus centros escuelas.

En su recorrido por las comunidades del municipio de Othón P. Blanco, la secretaria de Educación entregó mobiliario y equipo a dos preescolares, una primaria y una telesecundaria en la localidad de Nicolás Bravo.

En el jardín de niños “José Martínez El Pípila”, se entregaron 3 sillas para maestros, 6 ventiladores, 2 balones de futbol, 3 de voleibol y 3 de basquetbol; en el jardín de niños “Nicolás Bravo” se entregaron 29 sillas para jardín, un escritorio para maestro, una silla para maestro y 8 ventiladores.

Asimismo, en la primaria “Miguel Avilés Medina” se entregó un escritorio para maestro, una silla para maestro, 5 ventiladores, 10 lámparas Led, 3 balones de futbol, 3 de voleibol y 3 de basquetbol, una computadora de escritorio y 3 botes de basura, y en la telesecundaria “Gonzalo Guerrero” se entregaron 3 sillas para zurdo, 10 pintarrones, 2 escritorios para maestro, 2 sillas para maestro y 20 ventiladores.