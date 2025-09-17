Exigen frenar obras en Sendas del Portal, tras hallazgo de cueva subterránea

Falta de estudios de impacto ambiental

Se pone en evidencia la fragilidad del subsuelo kárstico, alertan colectivos ambientalistas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.— El descubrimiento de una cueva subterránea con agua dulce en la zona norte de Playa del Carmen ha encendido las alertas entre colectivos ambientalistas, quienes exigen la suspensión inmediata de las obras del fraccionamiento Sendas del Portal, ubicado cerca de la colonia La Guadalupana. El hallazgo, realizado por el colectivo Cenotes Urbanos, pone en evidencia la fragilidad del subsuelo kárstico y la falta de estudios de impacto ambiental en desarrollos inmobiliarios de rápida expansión.

La caverna, bautizada como “The Spot” por su descubridor Talismán Cruz, fue localizada hace tres semanas durante labores de perforación realizadas por una empresa constructora. El sitio se encuentra al final de la avenida Xel-Ha, en una zona que también colinda con el área de Universidades. Según los activistas, se trata de un sistema cavernoso de grandes dimensiones que forma parte de la red de ríos subterráneos que caracteriza la región.

Guillermo DChristy, integrante del colectivo, señaló que la exposición repentina de la cueva a la luz solar y al movimiento de maquinaria pesada podría alterar su microecosistema interno y provocar hundimientos. “Pensamos que debería establecerse una veda de por lo menos seis meses a un año para realizar estudios adecuados, generar mapas de riesgo y evitar que se siga construyendo sin conocimiento del subsuelo”, declaró.

Los activistas también denunciaron que el fraccionamiento Sendas del Portal no aparece en el Registro Federal de Proyectos de Impacto Ambiental, lo que refuerza la sospecha de que las obras se realizan sin los permisos correspondientes. Esta sería la segunda cueva de grandes dimensiones descubierta en la zona en menos de cinco años, lo que confirma la riqueza hídrica y geológica del subsuelo de Playa del Carmen.

“Las constructoras tienen prisa por vender, pero quienes se quedan con los problemas son las personas que compran sin saber lo que hay debajo de sus casas”, advirtió DChristy.

El colectivo ha solicitado formalmente a las autoridades municipales y federales la suspensión temporal del proyecto, así como la realización de estudios geológicos, hidrológicos y ecológicos que permitan determinar el impacto real de las obras sobre el sistema cavernoso.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de la empresa desarrolladora ni de las autoridades ambientales. Sin embargo, el caso ha comenzado a generar atención pública y podría convertirse en un nuevo referente sobre la urgencia de proteger el subsuelo de la Riviera Maya frente al avance de la urbanización.

Ballena encalla en Mahahual

Habitantes y colectivos ambientales reportaron el encallamiento de un mamífero marino de gran tamaño en las costas de Mahahual, municipio de Othón P. Blanco. Las imágenes compartidas por el colectivo ambiental Proyecto AAk Mahahual A.C. muestran el cuerpo sin vida de lo que aparentemente sería una ballena, arrastrada por la marea hasta la orilla tras haber sido avistada el día anterior sobre la barrera arrecifal.

El hallazgo generó la movilización de autoridades ambientales, quienes se dirigieron al sitio para realizar las primeras inspecciones. De acuerdo con el comunicado del colectivo, el ejemplar fue detectado inicialmente por pescadores locales y posteriormente confirmado por integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa, avalado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Especialistas consultados señalaron que los encallamientos de ballenas —también conocidos como varamientos— pueden deberse a múltiples factores, como enfermedades, desorientación, colisiones con embarcaciones o condiciones adversas en el mar. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas específicas de la muerte del ejemplar encontrado en Mahahual.

La Profepa anunció que en las próximas horas se iniciará una investigación formal para determinar el origen del varamiento, así como las condiciones del cuerpo, con el objetivo de evitar un posible foco de contaminación en el área costera. El retiro del cadáver será coordinado por personal especializado, en colaboración con organizaciones civiles y autoridades locales.

Este tipo de eventos, aunque poco frecuentes en la región, subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de monitoreo marino y de respuesta rápida ante emergencias ambientales. Colectivos como Proyecto AAk Mahahual han reiterado su compromiso con la conservación de los ecosistemas costeros y la protección de la fauna marina.