Presión en servicios básicos por crecimiento demográfico

Urbanistas urgen replantear modelo de ciudad

QRoo cuenta con una tasa de crecimiento demográfico del 3.5% anual

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con una tasa de crecimiento demográfico del 3.5% anual -más del doble del promedio nacional-, Quintana Roo se consolida como la entidad con mayor dinamismo poblacional en México. Sin embargo, este acelerado incremento poblacional está generando presiones significativas sobre los servicios básicos, como agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud y transporte urbano.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población del estado pasó de 1.3 millones en 2010 a más de 1.85 millones en 2020, y se estima que para finales de 2025 supere los 2 millones de habitantes. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la migración interna, atraída por el dinamismo turístico y las oportunidades laborales en destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Sin embargo, urbanistas y representantes del sector inmobiliario advierten que la expansión urbana ha sido fragmentada y desigual. “Cancún convive con tres realidades: la zona hotelera, los desarrollos de clase media y los asentamientos populares en la periferia. Esta fragmentación genera una ciudad desequilibrada, con infraestructura insuficiente y servicios públicos limitados”, señaló Isabel Rosas, directora del Congreso Ciudad Alternativa 2025.

Los principales servicios afectados por el crecimiento poblacional incluyen:

– Agua potable y drenaje: La demanda supera la capacidad instalada en zonas de rápido crecimiento, lo que ha derivado en cortes frecuentes y saturación de redes.

– Transporte urbano: La cobertura es insuficiente en zonas periféricas, lo que obliga a los habitantes a depender de transporte informal.

– Energía eléctrica: El aumento de la demanda ha generado sobrecargas en algunas subestaciones, especialmente en zonas turísticas con alta densidad de hospedaje.

– Salud y educación: La infraestructura pública no ha crecido al ritmo de la población, generando saturación en hospitales y escuelas.

Ante este panorama, asociaciones de desarrolladores y autoridades estatales han comenzado a trabajar en propuestas de planeación urbana más integrales. El Congreso Ciudad Alternativa, que se celebrará en septiembre en Cancún, busca articular consensos entre actores clave para avanzar hacia un modelo de ciudad más equitativo y resiliente.

“Tenemos demasiadas entidades que no confluyen en un punto común. La solución no está en crear más dependencias, sino en coordinar las existentes para atender a toda la población, no solo al turismo o la inversión inmobiliaria”, enfatizó Rosas.

Comparado con sus vecinos peninsulares, Quintana Roo mantiene una tasa de crecimiento superior: Yucatán reporta 1.8% y Campeche 1.2%.

Campos de futbol en hoteles

Con la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el horizonte, empresarios hoteleros del Caribe Mexicano están evaluando la posibilidad de construir campos de fútbol en sus instalaciones como parte de una estrategia para atraer a turistas deportivos y posicionar a Cancún como un destino complementario durante el evento internacional.

Aunque la ciudad no será sede oficial de partidos, se estima que hasta el 40% de los visitantes internacionales que lleguen a México durante el Mundial ingresarán por el Aeropuerto Internacional de Cancún. Esta proyección ha motivado a los hoteleros a diseñar paquetes turísticos temáticos, que incluyan actividades deportivas, experiencias futboleras y espacios recreativos adaptados al perfil del aficionado.

Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPMIM), confirmó que algunos desarrollos están considerando habilitar canchas de fútbol 7 y espacios multiusos en sus propiedades. “Queremos que los visitantes vivan el Mundial desde el Caribe Mexicano, aunque no haya partidos aquí. La idea es ofrecer experiencias que conecten con la pasión futbolera”, señaló.

Además de los campos, se contempla la instalación de pantallas gigantes en áreas comunes, zonas de convivencia con ambientación temática y actividades interactivas para familias y grupos de amigos. La propuesta busca aprovechar el auge turístico previsto para 2026, cuando México podría recibir hasta cinco millones de visitantes adicionales por el evento.

Los hoteleros también están gestionando la autorización oficial de la FIFA para utilizar la marca del Mundial en sus paquetes turísticos. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) trabaja en conjunto con agencias certificadas para diseñar ofertas que incluyan hospedaje, transporte y experiencias vinculadas al torneo.

“Estamos conformando un banco de hoteles que puedan ser comercializados por agencias autorizadas, con paquetes a la medida de los aficionados”, explicó De la Peña. Asimismo, se están negociando más asientos de avión hacia Cancún para garantizar la conectividad durante el evento.

El Mundial también ha reactivado el interés por zonas emblemáticas del centro de Cancún, como la avenida Yaxchilán, que podría convertirse en un corredor temático para visitantes. Aarón Alvarado, gerente del hotel Xbalamqué, destacó que “quienes lleguen a Cancún lo primero que conocerán será el centro histórico. Reactivar Yaxchilán sería una alternativa estratégica para mostrar la identidad local”.