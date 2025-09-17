En Carrillo Puerto, el Tren Maya atrae más a soldados que a turistas

A un año de la inauguración

Se ha transformado profundamente la vida cotidiana de los habitantes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Felipe Carrillo Puerto.- A casi un año de la inauguración del tramo correspondiente al Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto, el megaproyecto ferroviario no ha traído el esperado flujo de turistas ni el desarrollo económico prometido, afirman los pobladores de esta región. En cambio, lo que ha proliferado en este municipio del centro de Quintana Roo es la presencia militar, con cuarteles, patrullajes y obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que ha transformado profundamente la vida cotidiana de sus habitantes.

Desde marzo de 2022, cuando el Batallón de Seguridad Turística comenzó a operar en el Caribe mexicano, la Sedena se instaló en Felipe Carrillo Puerto para construir el aeropuerto de Tulum y el tramo del Tren Maya. Desde entonces, su presencia se ha intensificado: actualmente hay cuarteles de la Guardia Nacional en cada salida del pueblo, patrullajes constantes en las avenidas principales, y vigilancia aérea con helicópteros.

La Secretaría de Marina (Semar) ocupa desde hace meses la cancha de la unidad deportiva Chan Santa Cruz, impidiendo que atletas locales puedan entrenar. En el predio Expo Maya, la Sedena construye unidades habitacionales militares, mientras que el museo histórico del parque central fue remodelado por la misma dependencia.

En la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, la Sedena desarrolla el megaproyecto turístico “Puerta al Mar” y ha multiplicado los bancos de extracción de sascab —material pétreo proveniente de la piedra caliza— para sus obras. Solo en 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la apertura de once nuevas “sascaberas” en el municipio.

Además, una de las estaciones del Tren Maya se ubica dentro del Aeropuerto Internacional de Tulum, administrado por el Ejército, que también gestiona un hotel y la base aérea militar No. 20.

Pese a la infraestructura ferroviaria, la estación del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto permanece vacía. En las calles del pueblo no hay turistas, y los comercios locales no han visto el repunte económico que se prometía. En cambio, los habitantes reportan una vigilancia constante, cámaras en las esquinas, y presencia armada en tiendas, gasolineras y espacios públicos.

Organizaciones civiles como Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. alertan sobre el impacto en los derechos humanos. “Hay casos de chavas acosadas y chavos golpeados por elementos de la Guardia Nacional. Las niñeces y las juventudes ya no crecen de la misma forma”, denunció Wilma Esquivel Pat, integrante del Congreso Nacional Indígena.