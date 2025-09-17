Fundamental, la participación del PRD en la política mexiquense: Lucina Cortés Cornejo

Balance del trabajo de bancada en el Congreso estatal

Por Arturo Baena

Valle de México.- El sol azteca mexiquense es y será siempre un partido activo en todos los ámbitos y ello nos abre las puertas para seguir avanzando y creciendo. Y es de destacar el trabajo parlamentario de nuestro partido en favor de la sociedad.

Así lo expresó Lucina Cortés Cornejo, dirigente municipal del PRD en Naucalpan, luego de recordar que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha realizado un papel fundamental en la política del Estado de México.

Y es que, sobre el particular, el coordinador de los diputados, Omar Ortega, recordó que ese partido ha aportado 24 (8 por ciento) del total de 254 iniciativas de reforma, adición o abrogaciones legislativas que ha recibido el Congreso estatal durante su primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense (5 de septiembre de 2024 al 4 de septiembre de 2025), consolidándose como una de las bancadas más productivas.

Al calificar como excelente el balance del trabajo de su bancada, integrada también por la legisladora Araceli Casasola Salazar, el parlamentario destacó que los caracteriza la constancia, la perseverancia, el ánimo y el ímpetu de querer que las cosas salgan bien, en beneficio de la población.

“No nos da miedo decir lo que pensamos, decirlo con claridad y cuando hay una injusticia la vamos a mencionar. Pero nuestra verdadera fortaleza radica en la congruencia: somos coherentes con nuestra agenda, con nuestros principios y, sobre todo, con las y los mexiquenses. Si una propuesta beneficia al Estado de México, no dudaremos en respaldarla, venga del partido que venga”, aseguró.

En este sentido, resaltó que la Legislatura ha aprobado cuatro de sus iniciativas con un impacto directo en la vida de la gente: la despenalización del aborto, la creación del Sistema Estatal de Cuidados, la promoción de masculinidades responsables y en materia de violencia vicaria.