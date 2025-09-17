Morena sigue dañando a México con sus corruptelas, dicen panistas

Refrendaron su apoyo a la dirigencia nacional

Toluca, Mex.- Militantes y simpatizantes de Acción Nacional en el Estado de México refrendaron su apoyo a la dirigencia y reiteraron que Morena le sigue haciendo mucho daño a México «Seguiremos defendiendo al pueblo», dijeron.

Lo anterior se desprende, luego de que el presidente de ese partido, Jorge Romero Herrera, señaló que el huachicol fiscal es el crimen más grande en la historia de México en donde la corrupción rebasa cualquier precedente, incluso el escándalo de Segalmex, y que exhibe a Morena como lo que es: corrupción, complicidad, encubrimiento.

“El huachicol fiscal es la cara más oscura de la corrupción de Morena. No hablamos de hechos aislados, sino de un esquema en el que tienen delicadísimos señalamientos ex funcionarios del más alto nivel del gobierno de López Obrador, como su ex secretario de Gobernación; su ex jefe de Oficina; e incluso su ex secretario de Marina. Esto es crimen organizado desde el Estado”, señaló.

Romero recordó que con la detención de Hernán Bermúdez Requena, líder del cártel de La Barredora y exsecretario de Seguridad del Gobierno de Tabasco en la anterior Gestión local, queda claro que las redes de corrupción ya están alcanzando a quienes durante años se habrían beneficiado de esta práctica: “Confiamos que con esta captura caerán las cabecillas del huachicol fiscal, un delito que le ha costado a nuestro país miles de millones de pesos. Es preocupante que algunos de los señalados estén falleciendo por suicidio u otros motivos, según lo dado a conocer al momento, apuntó.

El dirigente panista explicó que el llamado huachicol fiscal consiste en introducir gasolina o diésel al país simulando que son lubricantes, alcoholes o aditivos, para evadir el pago de impuestos como el IEPS. Tan sólo en 2024, según cifras de analistas, se ingresaron 18 mil millones de litros de combustible ilegal, lo que significa un quebranto de 177 mil millones de pesos anuales: “El dinero que se roban del huachicol fiscal significa menos medicinas, menos quimioterapias, menos escuelas, menos patrullas… Y todo es en detrimento de las familias mexicanas”, subrayó.