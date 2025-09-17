El PRI insistirá en eliminar el cobro de peaje en las casetas del Edomex

Para incentivar el turismo y el desarrollo

Naucalpan, Méx.- Una vez más, el PRI del Estado de México demandó la eliminación del cobro de casetas, seguridad y mantenimiento en las carreteras para incentivar el turismo y el desarrollo económico del país.

Priistas de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, aseguraron que Cristina Ruiz Sandoval, dirigente de ese partido en el Estado de México, no quitará el dedo del renglón sobre este inoperante tema, dijo la regidora Ivett Pellón.

La también Senadora mexiquense, sostuvo que estas medidas buscan apoyar la economía de las familias mexicanas y, asimismo, significaría lograr un acceso equitativo a la posibilidad de viajar y conocer el país.

Manifestó que la eliminación del cobro de peajes estimularía el turismo nacional al reducir los costos de viaje, “incentivando a más personas a salir y conocer distintas regiones del país, lo cual beneficia a hoteles, restaurantes y comercios locales, y en consecuencia crecería la economía local”.

La medida apoyaría la economía local porque durante los periodos vacacionales muchas familias viajan en auto para reducir gastos. “No pagar casetas representa un alivio económico directo, especialmente para las familias de menores ingresos”, dijo.

Viajar por México no debe ser un privilegio, por ello la eliminación de casetas en vacaciones democratiza la movilidad y permite que más personas disfruten del país sin que el peaje sea un obstáculo; además se podría facilitar el tránsito entre Estados y fomentar el conocimiento mutuo, la cultura y el sentido de pertenencia nacional.