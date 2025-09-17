Participó el SUTEyM en el desfile de Independencia, en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Con un importante contingente de servidores públicos del ayuntamiento y del Organismo de Agua Potable (Oapas), de este municipio, el SUTEyM participó con gran entusiasmo en el Desfile Conmemorativo del 215 Aniversario del inicio de la Independencia de México. Encabezados por el líder moral de la organización sindical y el asesor general del gremio, David Parra Sánchez y Erick Saúl Palomares Parra, así como el comité en pleno, los trabajadores municipales hicieron patente, además, su espíritu patriótico en esta parada cívico-militar. Con una enorme y colorida vinilona en el que en alusivo mensaje:» La Esclavitud del Hombre no se encuentra en el yugo de la fuerza, si no en la debilidad de las ideas», la base laboral suteymista prácticamente tomó la avenida Gustavo Baz, para hacer una fuerte presencia en este desfile.

Erick Saúl Palomares Parra, asesor general del gremio, al respaldar al secretario general de la sección, el Dr. Tomas Palomares Parra, reiteró que la participación de los trabajadores sindicalizados en el desfile del 215 Aniversario del Grito de Independencia de México, fue todo un éxito.

Aseguró que la organización y entusiasmo demostrados por los trabajadores fueron una muestra de respeto y admiración por la historia y los héroes que lucharon por la independencia y la libertad de México.