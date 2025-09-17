Llega Delfina Gómez a su Segundo Informe con reducción de 11 puntos en pobreza entre mujeres

Inversión de 18 mil mdp en programas sociales estatales

900 mil mujeres dejaron atrás la precariedad y más de 170 mil mexiquenses ahora viven en mejores condiciones

Toluca, Estado de México.- A pocos días de rendir su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez llega con una cifra que marca un antes y un después: entre 2022 y 2024 la pobreza extrema en el Estado de México se redujo en 11 puntos porcentuales, lo que significa que 900 mil mujeres dejaron atrás la precariedad y más de 170 mil mexiquenses ahora viven en mejores condiciones.

De acuerdo con la Maestra Delfina Gómez Álvarez, este avance fue posible gracias a la inversión de 18 mil millones de pesos en programas sociales estatales como Mujeres con Bienestar, Pensión a Personas con Discapacidad, Canastas Alimentarias y Créditos Colibrí. Estos apoyos no solo ayudan a la economía familiar, también abren nuevas oportunidades de vida.

Gracias al programa Mujeres con Bienestar, las beneficiarias accedieron a seguro de vida, asistencia médica, asesoría legal, además miles retomaron sus estudios. En dos años, 2 mil mujeres concluyeron bachillerato, mil obtuvieron título universitario y 5 mil lograron certificarse en competencias laborales, fortaleciendo su futuro y el de sus comunidades.

Será este lunes 22 de septiembre cuando la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregue su Segundo Informe en el Congreso local y, más tarde, emita un mensaje en el Teatro Morelos de Toluca. Durante la semana también llevará sus resultados a las regiones Sur, Norte y Oriente, reforzando así la cercanía con la ciudadanía.

