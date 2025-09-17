Laura Pausini será honrada con el Premio Billboard Ícono

En vivo por Telemundo

Cantará durante los premios Billboard de la Música Latina 2025

La superestrella mundial Laura Pausini será reconocida con el Premio Billboard Ícono y cantará durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, consolidando su lugar como una de las artistas más influyentes de todos los tiempos. La premiación de mayor trayectoria y prestigio en la industria de la música latina se transmitirá EN VIVO por Telemundo el jueves, 23 de octubre a las 8pm/7c desde el James L. Knight Center en Miami, Florida. También podrá disfrutarse en la aplicación de Telemundo, el servicio de streaming Peacock, y a través de 22 países de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional. Los boletos para asistir al evento estarán disponibles próximamente.

El Premio Billboard Ícono distingue a aquellos artistas cuya carrera no solo ha permanecido relevante a lo largo del tiempo, sino que también se ha convertido en el más insigne artista de su género: el modelo a seguir, la cúpula tanto del éxito comercial como musical.

Con más de 75 millones de discos vendidos, seis mil millones de reproducciones digitales, y más de 30 años de trayectoria, Laura Pausini es la voz italiana más universal y un ícono indiscutible del pop global. Algunos de sus logros recientes incluyen su primera y única entrada en la lista Billboard Hot 100 en noviembre de 2024 con su exitoso sencillo “Se fue” con Rauw Alejandro. Además, el 2023 fue homenajeada por la Academia Latina de la Grabación como “Persona del Año”, siendo la primera cantante italiana en recibir dicho honor. Pausini lanzó recientemente su nuevo sencillo, “Mi historia entre tus dedos” de su próximo álbum Yo Canto 2 y anunció su gira mundial para 2026.

«Lo que más me emociona es que este reconocimiento llega justo en el año en que, antes de saber que lo recibiría, ya había decidido lanzar un disco homenaje a los grandes cantautores de España y América Latina. Por primera vez canto y arreglo canciones que no son de mi autoría ni de mi estilo, pero que interpreto con mi propio sello, como tributo a ese repertorio tan emblemático de nuestra música. Y entonces llega esta noticia, justo cuando pienso: toda mi voz y todo mi corazón son para la música latina. Es como un flechazo, como un amor a primera vista… un verdadero regalo», dijo Laura Pausini

A lo largo de su carrera, Pausini ha colaborado con grandes figuras como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Shakira, Marc Anthony, Ricky Martin, Celine Dion y Michael Jackson, con quien interpretó “Todo para ti” en beneficio a las familias de las víctimas del 11 de septiembre. También ha sido distinguida con un Globo de Oro, y nominaciones al Oscar y al Emmy y ha llevado su música a los escenarios más prestigiosos del mundo, convirtiéndose en la primera artista italiana en presentarse en el Radio City Music Hall y Madison Square Garden en Nueva York, así como en el Royal Albert Hall de Londres y el Olympia de París.

“La incomparable voz, gracia y capacidad de Laura para trascender culturas e idiomas durante décadas la convierten en un ícono único. Nos emociona honrarla en un año en el que el atractivo global de la música latina es mas fuerte que nunca”, declaró Leila Cobo, directora de contenido de Latin/español para Billboard.

Francisco “Cisco” Suarez, EVP, Primetime Unscripted & Specials de Telemundo agregó “En Telemundo, nos honra reconocer a una artista como Laura Pausini, cuya música ha impactado a millones de personas en todo el mundo. Su legado y su vínculo con el público reflejan el espíritu de los Premios Billboard de la Música Latina, que celebran la música y a los artistas que trascienden generaciones”.

Los Premios Billboard de la Música Latina son la única entrega de premios que honra los álbumes, canciones, e intérpretes más populares en la música latina, según lo determinan las reconocidas listas semanales de Billboard. Los finalistas y eventuales ganadores reflejan el desempeño de las nuevas grabaciones en las listas de álbumes y canciones de Billboard durante el periodo que abarca las listas del 14 de septiembre, 2024 hasta el 6 de septiembre, 2025. Las determinaciones se basan en interacciones clave de los fans con la música, incluyendo reproducciones, ventas digitales de álbumes y canciones, transmisión radial y giras, rastreados por Billboard y su socio de datos, Luminate.

La lista completa de finalistas se puede encontrar en Telemundo.com, la página oficial de los Premios Billboard de la Música Latina.

Los premios son la gran final de la Semana de la Música Latina de Billboard (Billboard Latin Music Week), que tendrá lugar en Miami del 20 al 24 de octubre de 2025. El evento imprescindible de la industria contará con presentaciones exclusivas, conversaciones únicas, talleres, experiencias para los fans y mucho más, culminando con la noche de los Premios Billboard de la Música Latina. Descubre más e inscríbete en billboardlatinmusicweek.com.