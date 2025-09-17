“El Mencho”, nuevo rey de la cocaína en EU: WSJ

Desplaza a su rival, el Cártel de Sinaloa

Controla la mayor parte del tráfico de cocaína de Sudamérica, además del robo y contrabando de combustible

De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha convertido en el nuevo “rey de la cocaína” que se vende en Estados Unidos, tras aprovechar su alianza con “Los Chapitos”.

WSJ asegura que Oseguera Cervantes pasó décadas convirtiendo su cártel en una organización criminal transnacional lo suficientemente feroz como para forjar un nuevo orden submundial en México, desplazando al Cártel de Sinaloa, desgarrado por facciones en guerra, como el mayor traficante de drogas del mundo.

Además de controlar la mayor parte del tráfico de cocaína de Sudamérica, el cártel de Oseguera Cervantes también se beneficia del robo y contrabando de combustible, conocido como “huachico”.

“El Mencho”, de 59 años, es señalado por Estados Unidos como la cabeza del CJNG y las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.

Fuentes familiarizadas con las operaciones del cártel, según el WSJ, aseguran que “El Mencho” está protegido por un grupo de escoltas armados con lanzacohetes RPG-7, capaces de penetrar el blindaje de tanques.

Alianza con “Los Chapitos”

El ascenso en el contrabando de cocaína hacia EU, lo consiguió “El Mencho” tras acordar con “Los Chapitos” hacer uso de sus rutas, a cambio de proporcionarles armas y sicarios, señaló el diario neoyorquino.

“En diciembre, Oseguera Cervantesse reunió con un alto oficial de Iván Archivaldo Guzmán, quien lidera la facción de «Los Chapitos» de Sinaloa. En la reunión, Oseguera acordó proporcionar armas y dinero.

“A cambio, los sinaloenses abrieron sus rutas de contrabando y túneles fronterizos hacia Estados Unidos, según personas familiarizadas con la reunión. El Cártel de Jalisco había pagado previamente elevadas tarifas para usar los túneles y transportar drogas por debajo de la frontera”, indicó el diario.

Derek Maltz, quien este año se desempeñó como jefe interino de la Administración y Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), dijo al diario que «El Mencho» es el narcotraficante más poderoso del mundo.

Explicó que «lo que está sucediendo ahora es un giro hacia una distribución mucho mayor de cocaína en Estados Unidos».

La empresa de análisis de drogas Millennium Health detalla que “la cocaína que se vende en EU. es más barata y pura que nunca para los compradores minoristas. El consumo en el oeste de EU ha aumentado un 154% desde 2019 y un 19% durante el mismo período en la zona este del país”.

«En cambio, el consumo de fentanilo en EU comenzó a disminuir a mediados de 2023 y ha ido disminuyendo desde entonces, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades», afirma el WSJ.

Ascenso del líder del CJNG

Después de la detención y extradición a EU de Joaquín “El Chapo”» Guzmán, en 2017, el siguiente gran objetivo de las fuerzas antinarcóticos de México fue Nemesio Oseguera Ramos o Rubén Oseguera Cervantes, y con varios alias, como “Ell Mencho” o “El señor de los gallos”, de quien se sabe que nació en la zona conocida como Tierra Caliente de Michoacán, probablemente en Uruapan o Aguililla.

En la década de 1980 emigró a Estados Unidos. En California fue detenido varias veces por delitos menores, pero ya a principios de la década de 1990 comenzó a involucrarse en la venta de droga, lo que lo llevó a ser deportado.

A su regreso a México ingresó a las filas de la policía de un municipio de Jalisco, pero optó por involucrarse en el círculo de protección del narcotraficante Armando Valencia Cornelio, “El Maradona”, un jefe del cartel de Los Valencia (o del Milenio).

El grupo tenía una alianza con el Cártel de Sinaloa, pero se separaron en 2010 tras la muerte de uno de sus fundadores, Ignacio «Nacho» Coronel. Al lado de su cuñado Abigael González Valencia, “El Cuini”, heredó parte de su estructura.

A partir de ese momento nació el CJNG. Y la carrera delincuencial de “El Mencho” se aceleró.

La figura de Oseguera Cervantes ya ha sido motivo de múltiples narcocorridos desde que el capo se ha perfilado como uno de los líderes del narcotráfico más buscados por la justicia de México y EU.

La Administración para el Control de Droga de Estados Unidos (DEA) colocó a “El Mencho”en 2020 como su principal objetivo en su famosa lista de los fugitivos más buscados. Ofrece, desde entonces, 15 millones por información que ayude a su captura. Y el actual gobierno de Donald Trump ubió al CJNG en una lista de organizaciones terroristas que busca combatir en el continente americano.