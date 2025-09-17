Fallece el conductor de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa

Suman 20 muertos, hasta ayer

Falleció el chofer de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía de Iztapalapa. El accidente ha dejado hasta este miércoles un total de 20 víctimas mortales y más de 90 heridos.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó la noche del martes de la muerte de tres personas más, por lo que ahora suman 20 personas fallecidas en el suceso ocurrido la semana pasada. La víctima más reciente es Eduardo Romero de 30 años. Aún hay 31 hospitalizados, mientras que otras 33 personas han sido dados de alta.

El siniestro, uno de los más graves de la última década en la capital, ocurrió el pasado miércoles en el Puente de La Concordia, cerca de los límites de Ciudad de México con Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Según el primer informe de la Fiscalía capitalina, el accidente ocurrió cuando un “objeto sólido” golpeó el tanque de gas de la pipa, rompiendo la cubierta, lo que derivó en la fuga de gas y su posterior ignición.

La fiscal Bertha María Alcalde dio a conocer que la hipótesis más fuerte sobre las causas de la explosión apunta al exceso de velocidad. Alcalde detalló que las investigaciones avanzan por esa vía, aunque se mantienen otras abiertas.

Tras la última actualización, se marca una tendencia de aumento en las muertes cada día desde que se volcó la pipa hace casi una semana. Algunas de las personas internadas tienen quemaduras en hasta el 90% del cuerpo.

En las fuertes imágenes que fueron captadas por los transeúntes y conductores en el lugar, se pueden observar las llamas, que alcanzaron más de 30 metros. Tras el incidente, vecinos y conductores denunciaron el estado del pavimento en la zona donde se volcó el tráiler, acusando que está lleno de baches y hoyos que pudieron causar el accidente. Brugada negó esa hipótesis.

El accidente ha puesto sobre la mesa el debate sobre el transporte de materiales peligrosos en horarios de alto tráfico vehicular y en zonas con alta densidad poblacional. La jefa de Gobierno sugirió la creación de un protocolo sobre qué tipo de mercancía puede transitar por las calles de la ciudad y de qué manera. Cuando la presidenta se pronunció sobre el incidente en la conferencia matutina, respaldó la idea de revisar esos reglamentos.

Familias denuncian falta de apoyo tras explosión de pipa

Hasta el 16 de septiembre, varios familiares de víctimas no habían tenido contacto con la gasera Grupo Tomza ni con Transportadora Silza, ni con las aseguradoras que supuestamente activaron las pólizas tras el siniestro.

Aunque la gasera indicó en un comunicado que activó tres pólizas de seguro para atender a las víctimas, la hermana de Abril Díaz, una de las personas afectadas, Nitzia Díaz, aseguró que la empresa no se había comunicado con su familia.

“No he recibido ni un peso. A mí no se me han acercado ni me han dicho, ‘Vengo de tal empresa’, ni de la aseguradora, ni de nada”, dice afuera del Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”, ubicado en la colonia Magdalena de las Salinas al norte de la Ciudad de México.