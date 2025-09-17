Afores generan plusvalías por más de 143 mil millones de pesos para trabajadores

Cifra sin precedente

Recursos para las pensiones de casi 70 millones de trabajadores han sorteado la volatilidad

Las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) obtuvieron durante agosto plusvalías para los trabajadores por el orden de 143 mil 606 millones de pesos, reveló este miércoles la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El organismo regulador y supervisor de las 10 Afore que operan en el país, en lo que va del año estas instituciones reportan plusvalías acumuladas por 752 mil 72 millones de pesos, una cifra sin precedente que es 35 por ciento superior a los 556 mil 800 millones de pesos de igual lapso de 2024.

Una plusvalía es un aumento en el valor de un activo, en este caso los ahorros administrados por las Afore. Cuando el valor baja, se trata de una minusvalía. Ambas situaciones se convierten respectivamente en pérdidas o ganancias cuando se vende el instrumento de inversión o se retira el activo, lo que sucede cuando las personas llegan al momento de la jubilación.

De esta forma, los recursos para las pensiones de casi 70 millones de trabajadores mexicanos han sorteado la volatilidad causada por las políticas arancelarias del gobierno de Estados Unidos.

Según la Consar, de los ochos meses de los que se tiene registro, sólo en uno se han registrado minusvalías, que fue el caso de abril, cuando hubo un saldo negativo de 31 mil 674 millones de pesos.

En tanto, en enero se registraron plusvalías por 171 mil 919 millones de pesos; en febrero 106 mil 839 millones; en marzo 29 mil 79 millones; en mayo 175 mil 474 millones; en junio 82 mil 542 millones y en julio 74 mil 286 millones de pesos.

Retiro por desempleo de Afores se dispara 115% en agosto, de acuerdo con Consar

En agosto pasado, los retiros por desempleo de las Afore siguieron mostrando su tendencia al alza y el el octavo mes del año alcanzaron un saldo por 3 mil 356 millones de pesos, un disparo de 115% respecto del mismo mes del año previo, de acuerdo con cifras de la Consar.

Según los datos del regulador, en el acumulado de enero a agosto pasado, el retiro por desempleo de las Afore acumuló un total de 24 mil 444 millones de pesos, un crecimiento de 25.4% en cifras anuales, marcando un nuevo máximo histórico para un periodo similar.

Los registros del regulador muestran que por quinto mes consecutivo, el retiro por desempleo de las Afore ha superado los 3 mil millones de pesos. En el caso de agosto, se trata del monto más alto para un mismo mes, desde que se tiene registro en la Consar.

Así, las Afore se perfilan a cerrar 2025 como el año con el mayor monto por retiros por desempleo en la historia, en un momento en que la debilidad de la economía se ha reflejado en una baja generación de plazas laborales.

De igual forma, se está a la espera de la puesta en marcha del candado que imposibilitaría a falsos gestores seguir realizando la práctica, situación que ha sido reconocida por la Consar como una de las principales causas del fuerte crecimiento de retiros por desempleo en el país.

Más trabajadores se apoyan en el retiro de desempleo de las Afore

Los datos de la Consar muestran que en el acumulado de enero a agosto de 2025, un total de un millón 238 mil 92 trabajadores dispusieron de recursos por desempleo de las Afore, 115 mil 639 más que en el mismo periodo de 2024.

Solamente en agosto, 169 mil 733 trabajadores echaron mano del retiro de desempleo de la Afore, 66 mil 888 por arriba del mismo mes del año previo.

En el detalle, los datos de la Consar muestran que Afore Coppel lideró como la Afore con mayor retiro por desempleo, con un saldo de 723.3 millones de pesos.

En segundo puesto sobresale Afore Azteca, la cual acumuló 583.2 millones de pesos en retiros por desempleo. Le sigue Banamex, con 490.4 millones de pesos, y XXI Banorte, con 486.2 millones de pesos.

El grupo de Afore con menores flujos incluye a Profuturo con 269.7 millones de pesos, Invercap con 176.8 millones de pesos, Principal con 168.7 millones de pesos , y SURA con 140.5 millones de pesos En la parte baja del listado figuran Inbursa con 65.6 millones de pesos y PensionISSSTE, con apenas 10.4 millones de pesos.