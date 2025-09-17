Aranceles de EU y temas laborales, en consultas de T-MEC: Sheinbaum Pardo

“Hay comunicación y coordinación”

Las consultas en el país podrían ampliarse de 60 a 90 días

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego del anuncio del inicio de las consultas sobre el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), señaló que ahora “abrimos a temas laborales y a temas obviamente que están hoy en puerta, los aranceles decididos por el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral”.

Dijo que fue muy importante que el gobierno de Donald Trump publicará la convocatoria para las consultas, y resaltó que entre los tres países “hay mucha comunicación y coordinación”. Señaló que las consultas en el país podrían ampliarse de 60 a 90 días, como en Estados Unidos.

Sabíamos, dijo “que ya venía esta comunicación por parte del gobierno de Estados Unidos, y nos pusimos de acuerdo para poder emitir al mismo tiempo los tres países” las respectivas convocatorias, como establece la ley.

“No es algo que se invente en este momento de que tiene que haber consultas sobre el T-MEC, es una ley para los tres países y lo aprueba el Senado” de cada nación.

Entonces, resaltó, “está establecido en la firma del tratado que en estas fechas tenía que abrirse la convocatoria a la consulta para la revisión del T-MEC, que comienza el próximo año”.

De manera que, insistió, “es muy importante y ahora abrimos a temas laborales, a temas obviamente que están hoy en puerta, que están decididos por el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral, que es el tema de aranceles, pero hay cuestiones de revisión importante que se tiene que hacer”.

Sostuvo que “se abre esta consulta por Internet y también con mesas presenciales”.

Resaltó que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, sacó ayer un video para informar que las consultas en México serán por 60 días; Estados Unidos lo plantea 90 días y nosotros lo podemos extender 30 días más.

En la víspera de la reunión que sostendrá en Palacio Nacional con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, indicó que también participarán integrantes de sus respectivos gabinetes.

Señaló que abundará el tema del T-MEC, pero también de avances bilaterales como la visa de trabajo.

“Nos vamos a reunir, después vamos a dar una conferencia de prensa y luego vamos a tener reunión con empresarios canadienses.

Abordaremos además cuestiones de inversiones económicas, visas especiales de trabajo para mexicanos que se van a Canadá, entre otros”, señaló.

Descarta alianza con Canadá contra aranceles

La presidenta Sheinbaum Pardo negó la posibilidad de una alianza con Canadá ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, y resaltó que los tres países “queremos mantener” el tratado de América del Norte.

“Evidentemente queremos mantener el T-MEC (Tratado México, Estados Unidos, Canadá); afortunadamente se abren ya las mesas de trabajo relacionadas con su revisión. Entonces los tres países queremos mantener el T-MEC y fortalecer el comercio con Canadá”.

Dijo que con Carney hablarán sobre las exportaciones entre ambas naciones en ciertos sectores y, al mismo tiempo de las inversiones en México en distintas áreas de la economía. En el tema de la minería canadiense, pues tiene que cumplir con todas las normas ambientales, que no necesariamente las han cumplido”.

El líder canadiense visitará México el jueves y viernes en momentos en que la ofensiva aranceleria mundial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha violado los términos del T-MEC, el acuerdo de libre comercio regional que los tres países mantienen desde 2020.

No habrá impunidad en trama sobre ‘huachicol’ fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de investigar y llegar a fondo sobre quiénes estuvieron involucrados en la red de huachicol fiscal en las aduanas, incluso si se trata de un miembros de las Fuerzas Armadas ya que eso fortalce a las instituciones.

La mandataria aseguró que la fiscalía también debe determinar cuántas empresas participaron en la red de contrabando de combustible y enfatizó que actualmente ya no arriban buques con hidrocarburo ilícito.

Es decir, las indagatorias comenzaron cuando ya estábamos en el gobierno, “¿Que tan atrás venía? No lo sabemos” pero la Fiscalía General de la República (FGR), tiene la obligación de investigar.

Sheinbaum Pardo, salió en defensa de la integridad del almirante secretario de Marina, Raymundo Morales, destacando que las investigaciones sobre huachicol fiscal se detonaron a partir de que se ubicó un buque introduciendo combustible ilegal al país en marzo de este año.

En referencia al discurso del almirante, dijo que no lo conocía porque nunca suele leerlos antes pero refirió que Morales “es un hombre íntegro, patriota”, igual que el secretario a la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, porque “así son las fuerzas armadas”.

En este contexto, cuestionó las diversas versiones que han hablado mucho del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador y hasta sus hijos. “El presidente López Obrador es un hombre íntegro. Eso lo sabe el pueblo de México toda esta crítica y demás se cae por su propio peso, pero la FGR tiene la obligación de investigar y llegar a fondo, quiénes más estuvieron involucradas y cuántas empresas. Ya no están llegando buques con combustible ilícito”.

Dijo que en el sexenio pasado se realizaron, relacionado con el huachicol directo, el que se hacía con la perforación de ductos.

En una amplia referencia al caso que involucra a integrantes de la Marina, Sheinbaum dijo que es importante explicar muy claramente, que estas detenciones vienen a partir de investigaciones que empiezan en marzo de este año.