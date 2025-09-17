Clara Brugada anunció nuevo servicio de atención ciudadana vía WhatsApp

Lanzamiento de un chatbot accesible

Invitación al Segundo Simulacro Nacional 2025

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presidió, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, una conferencia de prensa para informar sobre tres temas de interés de la ciudadanía: una nueva forma de comunicarse ante una emergencia con el Chatbot Locatel, invitación al Segundo Simulacro Nacional y un corte de acciones entorno al incidente del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

En el marco del 46 aniversario de Locatel, la Jefa de Gobierno anunció la integración de un nuevo servicio de atención ciudadana a través de whatsapp, con el lanzamiento de un chatbot accesible a través de su número telefónico 55 5658 1111. Este avance tecnológico busca fortalecer la digitalización y facilitar el acceso de la población a los servicios del gobierno capitalino.

Durante la presentación, destacó la trayectoria y relevancia de Locatel en la vida de los ciudadanos, dijo que “primeramente, quiero hacer un reconocimiento a todo el equipo de Locatel, un gran reconocimiento, hay trabajadores que tienen el tiempo desde la fundación de Locatel”. Recordó el papel crucial del organismo en momentos de crisis, “ha servido en los momentos más difíciles para la ciudad, ha servido en los momentos de emergencia, de desgracias… y ha contribuido a que el gobierno de la ciudad pueda tener una relación directa con la ciudadanía en esos momentos”.

Se refirió a que Locatel ha jugado un papel importante en la tecnología, misma que ha conseguido que la ciudad pueda tener una mejora en los trámites, acceso a la información y reportes, por lo que ahora con el nuevo “Chatbot Locatel” de WhatsApp, se podrá acceder de manera rápida, sencilla y directa a los diversos servicios que ofrece Locatel, un canal práctico y disponible para acompañarte en lo que necesites, porque nuestra ciudad avanza con innovación y cercanía.

En cuanto al segundo tema, la Jefa de Gobierno anunció los detalles del *Segundo Simulacro Nacional 2025*, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 del día, con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y preparar a la población ante una eventual emergencia sísmica, en el marco de los 40 años del sismo de 1985 y ocho años del de 2017. *»Un simulacro siempre nos va a ayudar a prepararnos cada vez más para enfrentar alguna emergencia como en este caso, pues es un sismo», refirió.

Explicó que la alerta sísmica se difundirá a través de diversos medios para asegurar su alcance masivo, mencionó que se difundirá a través de los 27 mil 887 altavoces del C5, teléfonos celulares, radio y televisión.

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, detalló el protocolo que se activará durante el ejercicio. *»Se va a activar el protocolo del plan de emergencia sísmica y este comienza primero con el sobrevuelo de los cinco helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también con el panel de las cámaras del C5 para llevar a cabo una evaluación inicial de daños»*, explicó. Además dijo, se movilizarán aproximadamente cinco mil funcionarios del gobierno a las 72 coordinaciones territoriales para una respuesta eficiente y eficaz.

Y sobre el tercer tema, la Jefa de Gobierno actualizó la información sobre la atención a las personas afectadas por la explosión en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, reiterando el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México de brindar apoyo integral y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.