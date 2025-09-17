Huey Atlixcáyotl: La Gran Fiesta de Atlixco celebra 60 años fortaleciendo identidad

Motor de bienestar económico y social

Más de 600 danzantes de 13 regiones participan en esta edición

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentaron oficialmente la 60a edición del Huey Atlixcáyotl: la Gran Fiesta de Atlixco, que tendrá lugar del 21 al 28 de septiembre.

“Estos eventos dan a conocer nuestra cultura, pero también proponen nuevos mercados. Los invitamos del 21 al 28 a conocer los diferentes danzantes, 13 regiones, está muy cerca y permite disfrutar un fin de semana para turistear”, manifestó.

Informaron que el Huey Atlixcáyotl —cuyo nombre en náhuatl significa “La Gran Fiesta de Atlixco” y que fue declarado Patrimonio Cultural del Estado de Puebla en 1996— se ha consolidado como uno de los festivales más representativos de México. En esta edición se reunirán más de 600 danzantes de las 13 regiones de Puebla, quienes compartirán con orgullo la riqueza de sus costumbres.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) subrayó que este encuentro no sólo es una celebración cultural, sino también una fuente de bienestar para las comunidades. Para esta edición se esperan más de 15 mil asistentes y una derrama económica superior a los 10 millones de pesos.

Destacó que con la celebración del Huey Atlixcáyotl se pone de manifiesto el papel transformador de la cultura y el turismo para dinamizar la economía, generar empleo y abrir nuevas oportunidades para las familias de Atlixco y la región.

“El Huey Atlixcáyotl es un referente de identidad y orgullo que se ha mantenido vivo durante seis décadas. Esta gran fiesta nos recuerda que preservar y difundir la cultura es también sembrar desarrollo, empleo y Prosperidad Compartida para nuestras comunidades”, expresó.

Rodríguez Zamora aseveró que la celebración de este festival se suma a la estrategia impulsada por el Gobierno de Puebla y el Gobierno de México para proyectar al estado en el mundo como un destino con gran vitalidad cultural y turística.

“Puebla lanzó una gran marca que se llama Latidos de Puebla, que se llevará a nivel internacional en las diferentes ferias. Además, cuenta con 12 Pueblos Mágicos y 60 localidades con vocación turística. En cada una de ellas hay una riqueza gastronómica y cultural impresionante”, declaró.

Afirmó que, gracias al trabajo entre los tres órdenes de gobierno, esta edición se consolida como un punto de encuentro entre tradición y modernidad, donde los pueblos originarios comparten con orgullo lo que los distingue y los une.

“La 60a edición de la Gran Fiesta de Atlixco es un homenaje a la memoria viva de Puebla y una invitación a redescubrir la fuerza de la cultura como generadora de bienestar. Quienes asistan no solo podrán disfrutar de las danzas ancestrales, la música y la gastronomía, sino también de la hospitalidad de Atlixco, uno de los Pueblos Mágicos más emblemáticos de México”, concluyó.

En su oportunidad, el gobernador Alejandro Armenta destacó que esta edición será particularmente especial, pues la semana del 21 al 28 de septiembre reunirá las tradiciones de prácticamente todas las regiones de Puebla.

“Estamos muy contentos, porque este festival es un punto de referencia cultural y turístico. Gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo federal y de nuestra secretaria Josefina, que ha sido incansable promotora de Puebla, hoy podemos decir que el Huey Atlixcáyotl representa el latido de México, el corazón que late con fuerza y que nos impulsa a pensar en grande”, afirmó.

Durante la presentación se contó con la presencia de la secretaria de Turismo de Puebla, Carla López-Malo; la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, y la secretaria de Arte y Cultura de Puebla, Alejandra Pacheco Mex.