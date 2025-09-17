Festeja su 43 aniversario la tienda SUPERISSSTE de Fresnillo,

Crecimiento en ventas

Fresnillo, Zacatecas.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, conmemoró el 43 aniversario de la tienda SUPERISSSTE Fresnillo, la cual ha acompañado a las familias zacatecanas ofreciendo productos de calidad a precios justos.

En el marco de la celebración, la titular de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, reconoció el esfuerzo de trabajadoras, trabajadores, proveedores y clientela que, durante más de cuatro décadas, han mantenido vivo el compromiso con la comunidad fresnillense.

Durante la ceremonia conmemorativa, en la que participaron el subdelegado Administrativo de la representación estatal del ISSSTE, Salvador Estrada, y el administrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Zacatecas, Alfonso Carlos del Real López, se destacó que la tienda forma parte del proceso de rescate y renovación de SUPERISSSTE, impulsado por la actual administración para cuidar la economía de las familias mexicanas.

Entre los avances recientes sobresalen la incorporación de nuevos proveedores, el regreso —después de 20 años— de alimentos frescos como frutas, verduras y cárnicos, así como la implementación del programa “Comer Bien, Vivir Mejor”, que promueve una alimentación saludable entre la población.

Asimismo, se informó que la tienda 069 Fresnillo se ha consolidado como un referente de abasto accesible y de calidad, reflejado en un incremento de 343.14 por ciento en sus ventas entre octubre de 2024 y agosto de 2025, con un desempeño particularmente sólido entre marzo y agosto, mes en el que alcanzó su mayor nivel.

Este comportamiento confirma la fortaleza y capacidad de crecimiento de SUPERISSSTE Fresnillo, que hoy se posiciona como una de las tiendas más dinámicas de la cadena.

Con ello, SUPERISSSTE refrenda su compromiso de brindar productos de calidad a precios justos, en beneficio de la economía de las y los trabajadores del Estado y de la población en general.