Este viernes, el Segundo Simulacro Nacional 2025

40 aniversario de los sismos de 1985

La hipótesis principal será un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Este viernes 19 de septiembre a las 12:00 p.m. (hora centro de México), se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, que incluirá la participación de las 32 entidades federativas, una oportunidad clave para poner a prueba tus planes de emergencia y aprender a reaccionar de manera correcta ante un sismo.

Este ejercicio incluirá, por primera vez, una prueba nacional del sistema de alertas mediante telefonía celular, donde se enviará una alerta a más de 80 millones de teléfonos activos en México, anunció la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Con este tipo de alertamiento, “hay un avance sin precedente que coloca a México a nivel de países como Japón, Estados Unidos, Canadá, Chile y Corea del Sur, donde el uso de esta herramienta ya es fundamental para salvar vidas, porque permite avisar a la población de manera oportuna sobre una contingencia inminente”.

Velázquez Alzúa aclaró que el alertamiento por telefonía celular no sustituirá a medios tradicionales de avisos como altavoces, redes sociales, la radio o la televisión, sino que complementará y reforzará las capacidades de información y difusión sobre alguna amenaza.

El sistema, mencionó, fue desarrollado por el Gobierno de México, a través de la CNPC de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y los concesionarios de los servicios de telefonía celular.

A las 12:00 horas de ese día, los celulares con señal activa recibirán un mensaje de texto. Este mensaje llegará acompañado de un sonido específico y una vibración, con el siguiente texto:

“Esto es un simulacro – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – Esto es un simulacro”, apuntó.

El objetivo de este mecanismo es informar de inmediato para facilitar una reacción rápida y resguardar la seguridad. Funciona bajo estándares internacionales de alertamiento celular y opera dentro del área designada. El sistema incluye los siguientes componentes:

Rápido: las alertas se envían de forma instantánea.

Gratuito: no consume saldo ni datos móviles.

Eficiente: no sobrecarga las redes celulares durante una emergencia.

Preciso: segmenta zonas de riesgo específicas.

Masivo: llega simultáneamente a todos los teléfonos activos con señal.

Solo se requiere activar la función de alertas inalámbricas en el teléfono.



Las instituciones recomendaron a la población verificar que sus celulares cumplan con ciertos requisitos para recibir la alerta, tales como:

El equipo debe permanecer encendido, conectado a alguna red y ser compatible con 2G, 3G, 4G o 5G.

Se recomienda que el sistema operativo esté actualizado y sin modificaciones.

La recepción de la alerta no requiere que los usuarios tengan saldo ni datos móviles disponibles.

Cabe destacar que, el número 079 estará disponible para proporcionar información y resolver dudas. Las autoridades subrayan que una alerta oportuna puede salvar vidas, por ello, se promueve que la población conozca este sistema, lo identifique y actúe con rapidez ante su activación.

A 40 años del sismo de 1985 estamos mejor preparados; hemos crecido y fortalecido la prevención, nos hemos convertido en un país modelo en materia preventiva y demostrado cuál ha sido nuestra capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos o sísmicos, afirmó la funcionaria federal.

¿Cuál será la hipótesis del Simulacro?

El simulacro tendrá como hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán; mientras que, en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur será por huracán; en Durango, Guanajuato y Tamaulipas, por incendio urbano; y en Baja California por tsunami.

Además del aviso a través de los celulares, la Alerta Sísmica también se emitirá por cerca de 14 mil 491 altavoces distribuidos en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala.

Para las demás entidades federativas, cada una implementará su propio protocolo de acuerdo con los riesgos específicos de su región, como ciclones tropicales, incendios forestales, deslizamientos o emergencias químicas.