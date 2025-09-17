Hijos de AMLO solicitan amparo contra aprehensión

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

A Andrés Manuel Andy y Gonzalo Bobby López Beltrán se les menciona desde hace quizá dos o tres años en muchos ilícitos, transas e inocultables negocios basados en el conflicto de interés, pero hasta ahora no tenían expedientes judiciales abiertos.

Eso a pesar de que senadores y diputados, líderes políticos y de partidos de oposición interpusieron durante ese lapso denuncias formales que siempre fueron a dar al congelador judicial.

Una de las más antiguas denuncias, que hasta ahora no ha generado ninguna acción penal, tiene que ver con lo de la famosa casa gris, de José Ramón López Beltrán y su esposa, mansión localizada en un fraccionamiento de super-lujo en Houston, Texas.

Ayer, ellos mismos -los hermanos López Beltrán– nos hicieron saber que ya hay procesos penales en la Fiscalía General de la Nación en curso de ejecución que les merecen tramitar amparos para no ser detenidos ni encarcelados.

Es así que ayer la juez María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, reveló haber recibido una petición de amparo a nombre de los hermanos Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, “y otras personas”, para impedir la ejecución de posibles órdenes de aprehensión, o actos para incomunicarlos o forzar su desaparición.

En buen español, un amparo para evitar la aprehensión y encarcelamiento de los solicitantes.

Eso significa clara y llanamente que ellos saben que existe ya uno o más procesos judiciales penales abiertos en su contra en algún Ministerio Público local o federal.

Es decir, hoy los López Obrador y Beltrán han tomado finalmente consciencia lo hasta antier impensable: que no son intocables, que existe un poder mayor que el suyo que los puede poner tras las rejas... y que andan ya tras ellos para procesarlos.

¡UPS!

El amparo para Andy y Bobby -como les dicen en familia- fue presentado por el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas.

Esa solicitud deberá ser ratificada ahora por los solicitantes antes del domingo próximo.

En esa petición se pone como domicilio de los solicitantes el Hotel Círculo Mexicano, localizado en la calle República de Guatemala número 20, en el Centro Histórico de la CDMX, que también ubica las oficinas de la Finca Rocío Chocolate y la tienda de chocolates de los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Andy y Bobby aparecen en el expediente de casi 600 páginas abierto por la Fiscalía General de la Nación sobre el tráfico de huachicol que igual involucra a altos mandos de la Marina y al hijo del gobernador de Sonora.

Por ese expediente -que fue filtrado a algunos medios de comunicación- se sabe que los altos mandos de la Marina involucrados en su introducción y distribución en México, obtuvieron al menos 150 millones de pesos producto de la descarga de 69 barcos en unos 8 puertos bajo su control desde 2023.

En todo ese trasiego ilegal de hidrocarburos están involucradas también las aduanas.

Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez a México

Sorpresivamente, luego de haberle iniciado un proceso de extradición por 60 días, el gobierno del economista conservador Santiago Peña Palacios, del Partido Colorado, expulsó ayer en fast-track a Hernán Bermúdez Requena hacia México, quien llegó ya para ser internado de inmediato en el Cefereso 1 bajo estrictas medidas de seguridad y resguardo tomadas personalmente por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sin el menor espacio a que se suicide o atenten en su contra.

El Líder del cartel de La Barredora y ex secretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, será presentado en los siguientes días ante un juez que le seguirá proceso por tráfico de drogas, de migrantes, extorsión, extracción ilegal y tráfico de hidrocarburos, asesinato y otros ilícitos.

El también conocido como Comandante H fue detenido la semana pasada junto a su esposa y otra acompañante en un caro fraccionamiento de la ciudad de Asunción en Paraguay, luego de estar bajo vigilancia desde marzo anterior.

La decisión de expulsarlo se tomó porque Bermúdez Requena entró sin pasar por ningún servicio de migración del país y en su calidad de migrante ilegal debía ser deportado de inmediato y sin más trámite.

Primer Ministro de Canadá y secretario del Tesoro de EU en México

Luego de los días patrios, se le juntó el trabajo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá atender a Mark Carney, primer Ministro de Canadá, y casi al mismo tiempo estar pendiente de los encuentros que tenga su gabinete con John K. Hurley, el poderoso subsecretario del Tesoro de EU, quien llega con el mandato de ajustar cuentas sobre cuestiones de Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo y la estrategia contra el lavado de dinero de los cárteles del narcotráfico tan perseguidos por Donald Trump.

Todo ello en el contexto del anuncio del inicio de las consultas hacia la revisión y renegociación del T-MEC.