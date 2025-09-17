La advertencia de Jiménez Espriú

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

El 17 de julio de 2020, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, manifestó su renuncia a ese cargo público.

En una carta dirigida al entonces presidente López Obrador señaló sus razones por las que se separaba del cargo, estableciendo como la principal, su objeción a que los puertos fueron trasladados al ámbito militar, correspondiente a la secretaría de Marina.

Jiménez Espriú ya había manifestado públicamente su oposición a dicha medida y se lamentaba de no haber transmitido su convicción y preocupación al Ejecutivo federal de lo que ocasionaría esa medida.

Los razonamientos del entonces secretario de Comunicaciones no fueron tomados en cuenta y se decidió que la Marina se hiciera cargo de los puertos mexicanos.

El fondo del asunto era la repercusión que tendría esta decisión tanto en el ámbito político como en lo económico.

Las consecuencias ya se notan con la participación de algunos mandos de la secretaría de Marina en el negocio conocido como huachicol fiscal. El propio secretario del ramo, almirante Raymundo Pedro Morales, reconoció la gravedad del tema.

“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo”, expresó el almirante secretario de Marina, al referir el caso de corrupción en el contrabando de combustible, que involucró a elementos de esta institución.

Un vicealmirante, un contralmirante y otros mandos menores, han sido denunciados como parte del entramado en que se involucraron también empresarios y hasta políticos.

Ese era el grave riesgo que anticipaba Jiménez Espriú y del que no hizo caso el entonces presidente López Obrador, por lo que el ingeniero prefirió dimitir a su cargo.

Ahora, el secretario de Marina reconoce la infiltración habida en el sector marino, lo que deja una mancha en una institución que se mantenía como una de las más limpias del país.

Sin embargo, al conmemorar el desfile militar del 215 aniversario de la Independencia de México, el secretario de Marina enfocó su discurso a lo que llamó el fin determinante del mal que alcanzó a algunos de sus integrantes.

“Pase lo que pase, duela lo que duela, se tuvo que aplicar la ley y poner a disposición a quienes no se apegaron a sus códigos y de un acto irregular que, en la Marina, no encontró lugar ni abrigo”.

Fuerte es la lección que recibe el gobierno mexicano, al no escuchar las advertencias de quien lo hizo hace cinco años y esperar a que sucediera lo que todos se imaginaban la infiltración de las fuerzas armadas.

Y el ex secretario José Rafael Ojeda. De él no se sabe nada, a pesar de la cercanía con el vicealmirante y el contraalmirante, detenido uno y prófugo el otro.

********

Cada año sucede lo mismo, políticos que no conocen la historia o no saben quiénes son los personajes históricos de cada movimiento que han permitido México la libertad y la democracia. Los que provocan esos errores son exhibidos en las redes sociales que provocan burlas, aunque ninguno de ellos ofrece una disculpa por su error. Hay de todo, desde el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, cambiando el nombre de Leona Vicario por el de Leonorio o muchos alcaldes como el de Ciudad Victoria otorgando a la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez un segundo apellido, de Pinedo, que es de un cómico. Mismo error que cometieron otros alcaldes.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com