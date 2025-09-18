Mal tiempo paraliza actividades del sector náutico

Operación por debajo del 40%

Cancún.- Las intensas lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado registrados en la zona norte de Quintana Roo durante los últimos días han obligado a la suspensión de gran parte de las actividades del sector náutico en Cancún, generando pérdidas económicas significativas y preocupación entre prestadores de servicios turísticos.

El sector náutico de Cancún enfrenta una crisis agravada por el mal tiempo, que desde la mañana del miércoles ha impedido la prestación de sus servicios debido a las intensas lluvias en la zona. Esta situación se suma a una mala racha que ya venían atravesando por la escasez de visitantes. Según Ricardo Muleiro, director de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, aunque las capitanías de puerto piden extremar precauciones, los puertos de Isla Mujeres, Puerto Juárez y Playa del Carmen permanecen abiertos a la navegación.

A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad no se han impuesto restricciones a la navegación recreativa, sin embargo, el empresario reconoció que la operación se encuentra por debajo del 40%. Además, mencionó que el mal clima provoca que los turistas no acudan a sus reservaciones, las reagenden o incluso las cancelen, por lo que en septiembre las actividades náuticas han tenido una marcada reducción, llegando a niveles del 30 a 40% y disminuyendo aún más con estas lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que este mal tiempo es causado por la onda tropical número 33, así como la posible formación de un ciclón en las próximas 48 horas. Además, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, combinados con la onda tropical, mantendrán lluvias muy fuertes a puntuales en toda la región durante los próximos días, lo que prolongará la inactividad del sector.

Por si fuera poco, la baja ocupación hotelera contribuye a esta situación. Al inicio de la semana, las operaciones aéreas se mantuvieron por debajo de 400, mientras que la ocupación hotelera rondó el 60%, factores que continúan afectando las actividades recreativas en el destino.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia sobre los sistemas meteorológicos activos y ha exhortado a la población y a los operadores turísticos a seguir las recomendaciones oficiales. Se espera que las condiciones mejoren gradualmente a partir del sábado, aunque se mantiene la alerta ante posibles desarrollos ciclónicos en el Caribe.