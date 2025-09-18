Aprueban tres licenciaturas más, dos en la Tecnológica de Chetumal y una en Uaqroo

Segunda Sesión Plenaria de la Coepes

Priorizan en Q. Roo una educación solidaria, comunitaria, transformadora e incluyente

Por redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos.- En el marco de la Segunda Sesión Plenaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) 2025, celebrada en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (Uimqroo), el pleno de este cuerpo colegiado aprobó la apertura académica de tres nuevas licenciaturas: dos de la Universidad Tecnológica de Chetumal (UTCH) y otra de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uaqroo).

Afirman que, se prioriza una educación solidaria, comunitaria, transformadora e incluyente, para que las y los estudiantes tengan espacios suficientes para iniciar, continuar y concluir sus estudios con los mejores estándares de calidad.

En primer término, se aprobó la Licenciatura de Nutrición en modalidad escolarizada de la Uaqroo, Campus Salud Chetumal; posteriormente, la Licenciatura en Ingeniería Financiera, con salida lateral de Técnico Superior Universitario en Gestión Financiera, modalidad escolarizada de la UTCH y finalmente, la Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, en modalidad escolarizada, también de la UTCH.

En representación de la secretaria de Educación y presidenta de la Coepes, Elda Xix Euán, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior y secretario técnico de este cuerpo colegiado, Luis Felipe Martín Pérez, destacó la pertinencia de estas nuevas licenciaturas frente a las demandas tecnológicas y del sector productivo en Quintana Roo.

Explicó que: “Nos reúne hoy un propósito común y trascendental: fortalecer y consolidar la educación superior en nuestro querido Quintana Roo; con unidad, compromiso y pasión, trabajaremos para impulsar la calidad académica, ampliar la cobertura, garantizar la pertinencia y fomentar la equidad en todos los niveles de la educación superior”.

William Briceño Guzmán, rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, señaló que la Coepes constituye un foro invaluable de diálogo y de construcción colectiva, en el que convergen distintas instituciones, autoridades y sectores de la sociedad con un propósito común: fortalecer la planeación, pertinencia y calidad de la educación superior en Quintana Roo.

Asimismo, el Pleno de la Coepes reconoció y avaló los avances presentados en los Planes de Trabajo 2025 de las Comisiones Técnicas, exhortando a los coordinadores y sus equipos, a dar continuidad a las acciones programadas para fortalecer la educación superior en Quintana Roo.

Protección de la tortuga marina en Cozumel

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) reafirma su papel pionero en la protección de la tortuga marina, con 38 años de trabajo ininterrumpido que involucra a la comunidad en la conservación de esta especie emblemática y en programas permanentes de educación ambiental que fomentan la conciencia ecológica en niñas, niños y adultos.

El director de Conservación y Educación Ambiental, Rafael Chacón Díaz, informó que en la presente temporada de anidación se han registrado 972 nidos en total, de los cuales 133 corresponden a tortuga caguama (Caretta caretta) y 839 a tortuga blanca (Chelonia mydas).

Gracias al esfuerzo del equipo técnico y la participación social, se han protegido nueve mil 850 huevos de tortuga, de los cuales han nacido y sido liberadas dos mil 929 crías: 831 de caguama y dos mil 098 de tortuga blanca. El resto de las crías nacieron y se dirigieron por sí mismas hacia el mar.

Por su parte, el encargado del Campamento Tortuguero de Punta Sur, Ricardo Peralta Núñez, explicó que además del monitoreo de nidos, durante todo el año se lleva a cabo un programa de limpieza de playas para retirar desechos sólidos que pudieran impedir la llegada de las tortugas a desovar.

Agregó que en lo que va del año, se han recolectado 2 mil 835.15 kilogramos de residuos con la participación de 484 voluntarios, entre ellos 234 mujeres, 108 hombres, 92 niñas y 50 niños.

Recordó que el primer nido se registró el pasado 18 de abril y a cinco meses de ese acontecimiento se tienen resultados que reflejan el compromiso colectivo con la preservación de la especie.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que estas acciones de conservación son parte del compromiso con la riqueza natural de la entidad encuentra en Cozumel un ejemplo con la protección de una especie bandera como las tortugas marinas, fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas costeros y marinos.

Con estas acciones, la FPMC refrenda su liderazgo en el cuidado de la biodiversidad, así como su vocación de involucrar a la sociedad en la construcción de una cultura ambiental sólida que garantice el futuro de las próximas generaciones.