Capacitan a policías contra explotación sexual de niñas, niños y adolescentes

En contexto turístico

Se fortalece capacidad de respuesta con protocolos para prevenir, identificar y atender casos

Cancún.- Para proteger de manera efectiva a la niñez, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) capacitó a 74 elementos de la Policía Turística de Quintana Roo en el tema “Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en el Contexto de Viajes y Turismo”, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante este delito.

Como parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que promueve la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la iniciativa busca reforzar las capacidades de la Policía en los municipios con mayor afluencia turística para detectar y atender casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, asegurando una actuación rápida y efectiva, en estricto apego a los derechos humanos.

Durante la capacitación se revisaron los conceptos de trata de personas, su panorama en México, los fines que persigue y los métodos de captación utilizados por los tratantes.

Posteriormente se profundizó en la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Escnna) como una de sus principales modalidades, abordando también el perfil de las víctimas y los mitos que giran en torno a este delito.

Además, se expuso el marco jurídico internacional, nacional y local, junto con los factores de vulnerabilidad, conductas de riesgo y señales de alerta, promoviendo la reflexión sobre la prevención y la atención adecuada de los casos.

“El objetivo es que todas las familias que visiten Quintana Roo se sientan protegidas y tengan la certeza de que este gobierno humanista con corazón feminista, encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, trabaja para mantener seguros nuestros destinos turísticos”, expresó Jorge Isaías Quintanilla Osorio, encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna.