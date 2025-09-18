Llega Claudia Sheinbaum este domingo a Cancún

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

La gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará en Cancún este domingo 21, al expresarle todo el respaldo del pueblo quintanarroenses en su recorrido por el país en un ejercicio de rendición de cuentas.

Durante el programa “La Voz del Pueblo” de todos los jueves, la titular del Ejecutivo indicó que se dará a conocer la hora y sitio donde la Presidenta de México estará en contacto con el pueblo quintanarroenses “en esta gira de rendición de cuentas que está haciendo por todo el país. En nuestro caso a informar sobre los programas y acciones para el bienestar de las y los quintanarroenses”.

Asimismo, recordó el hecho histórico del Grito de Independencia en el que la primera mujer Presidenta con la Banda Presidencial, recordó a las heroínas que nos dieron patria y libertad.

Mara Lezama también agradeció a las y los quintanarroenses que participaron en las actividades en la capital, Chetumal, tanto en la ceremonia del Grito como en el desfile cívico militar, en los que ambos se tuvo saldo blanco.

Por otra parte, al referirse a las lluvias que están cayendo sobre Quintana Roo, explicó que es consecuencia de la onda tropical 33 que está interactuando con una vaguada. Esto ocasionó la caída de 92 milímetros de agua en la zona hotelera de Cancún. Llamo a la población a manejar con precaución, pues las precipitaciones continuarán a lo largo del día.

Otro tema que destacó la gobernadora Mara Lezama es la jornada de cirugías de labio leporino y paladar hendido, a través del cual el DIF Quintana Roo, que encabeza la presidenta honoraria Verónica Lezama Espinosa, transforma vidas. Agradeció al IMSS Bienestar y a su director, Alejandro Svarch, por el apoyo que brinda a estas acciones humanistas, con corazón feminista.

En “La Voz del Pueblo”, la gobernadora hizo un resumen de las actividades de la semana, entre ellas los informes que presentaron los 11 presidentes municipales en los que quedó en claro que la transformación avanza sin retorno.

También informó que en el caso de las playas de Tulum, tras la apertura de accesos públicos, ahora se trabaja con el General Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, director general del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), sobre un proyecto para la conservación de los arenales.

“Queremos tener las playas supercuidadas, con todos los distintivos, como las banderas Blue Flag, y como lo exige la norma ya que es un área protegida. Pronto tendremos noticias”, dijo.

En el programa, la gobernadora Mara Lezama invitó a todas las parteras tradicionales mayas para ser parte del Primer Censo que se realizará en breve, para conocer cuántas se dedican a esta labor ancestral, sus necesidades, escuchar sus saberes.

Finalmente, informó que este viernes 19 se realizará un simulacro en el marco del Día Nacional de la Protección Civil. Indicó que en Quintana Roo se hará un ejercicio de actuación en caso de un huracán de categoría 4, por lo que pidió que no haya alarma, ahora que hay lluvias. “Se trata de un simulacro”, precisó.

Ahora le comento detalles del Primer Informe de gobierno de la Presidenta Municipal de Benito Juárez (Cancún), Ana Paty Peralta.

“Cancún nos une en la certeza de que la transformación es una realidad y que se construye con hechos, con justicia social, con paz y con humanismo. Sigamos caminando juntas y juntos, con la certeza de que la ciudad que anhelamos y merecemos sí es posible. ¡Sigamos haciendo historia, con hechos que transforman!”, puntualizó al rendir su informe ante la gobernadora Mara Lezama

Desde el Poliforum “Benito Juárez”, la Primera Autoridad Municipal subrayó que esa renovación, que llegó para quedarse, es una realidad que se vive y se siente en los diferentes momentos del día en Cancún, ya que es una ciudad que crece, camina, enfrenta retos con la fuerza de la resiliencia, la unión de su gente y la esperanza, además de ser destino joven que tiene la certeza de un horizonte cada vez más justo y próspero.

“Nos une el sueño de que cada niña y cada niño tengan oportunidades, de que nuestras juventudes encuentren caminos de desarrollo, de que las mujeres vivan libres y seguras, de que los adultos mayores reciban el cuidado y el reconocimiento que merecen, y de que cada familia viva con dignidad”, dijo.

En presencia de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, representantes de las fuerzas armadas, empresarios, diputados federales y locales, y sobre todo la ciudadanía, que la cobijó con calidez en este importante momento, Ana Paty Peralta reiteró que desde Cancún se consolida el segundo piso de la Cuarta Transformación bajo los lineamientos de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y con el respaldo total de la gobernadora Mara Lezama, ya que ha sido una gran aliada para Benito Juárez, que suma esfuerzos para seguir mejorando la calidad de vida de la población.

En este concepto, incluyó hechos alcanzados como: la entrega de mil 142 escrituras entregadas y 90 colonias inscritas en el Programa de Regularización para el Bienestar Patrimonial; la clausura de siete mil 200 lotes de proyectos sin permisos y la inversión histórica de 156 millones de pesos para urbanizar las colonias Riviera 1, Riviera 2, Real del Bosque, Los Pinos y Diamante, que suman en tres años casi 500 millones de pesos en urbanización para que cuenten con los servicios básicos.

También resaltó que se otorgaron tres mil 834 becas económicas, 119 mil pares de tenis para estudiantes y 17 mil desayunos escolares, más la aportación de recursos municipales para construir 16 domos en los planteles en beneficio de los alumnos que podrán hacer deporte, actividades culturales y actos cívicos protegidos del sol y la lluvia.

Como complemento de bienestar, destacó la atención primaria gratuita en dos nuevas Unidades Médicas Municipales; la donación del Gobierno del Estado de cuatro nuevas ambulancias para respuesta prehospitalaria; la apertura del primer Centro de Autismo DIF-Teletón en beneficio de 200 niñas y niños con terapias de primer nivel, así como la reactivación del tanque de hidroterapia del Centro de Rehabilitación Integral Municipal, lo que ha permitido alcanzar más de 125 mil atenciones por parte del DIF Benito Juárez.

Al tener un presupuesto histórico para inversión de obra pública para la ciudad que es de 857 millones de pesos en total, la Primera Autoridad Municipal detalló que su correcta aplicación ha beneficiado a calles y avenidas como: la Avenida Kabah, Paseo El Peral, Calle 82 junto a la Universidad del Caribe, Calle 36 en la Supermanzana 105, Avenida Chetumal, la segunda etapa de Tierra Maya, la entrada a Cancún por la carretera libre a Mérida, entre otras, para sumar 228 mil metros cuadrados de pavimentación, lo que se complementa con más de 104 mil metros cuadrados de bacheo, más de 180 pozos de absorción, dos mil 688 pozos desazolvados y más de 100 mil metros lineales de guarniciones pintadas.

Como complemento del compromiso adquirido, Ana Paty Peralta resaltó que se han alcanzado finanzas sanas, una recaudación eficiente y un incremento del presupuesto caso mil millones de pesos año con año, más el aumento de las calificaciones crediticias para la administración, ya que Fitch Ratings subió de “A+” a “AA” con perspectiva estable y Moody´s elevó la valoración de “A+” con perspectiva estable a “A+” con perspectiva positiva, lo que se complementará con las acciones de la campaña “Cero Corrupción”, por la que se han entregado mil 500 gafetes de identificación con foto, datos y un código QR para denuncias.

También, destacó la cercanía con el pueblo a través de mecanismos como las Jornadas de Atención Ciudadana “¡Cancún nos une!”, la conformación de 316 comités vecinales y la inversión de 33 millones de pesos en proyectos elegidos por los habitantes a través del Presupuesto Participativo.

Para reconstruir el tejido social, la Primera Autoridad Municipal señaló logros en cultura como la renovación del Teatro de la Ciudad y la conformación de las compañías municipales de coro, teatro y ballet folclórico; y la creación de la primera Escuela de Iniciación Artística, asociada al instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Indicó que se impulsa a las mujeres, por lo que se creó el Comité Mujer Segura, se abrieron las 13 Casas de la Mujer en colonias prioritarias para apoyo médico, psicológico y jurídico; la Casa de la Mujer Emprendedora; además de los programas “Ellas Facturan” y “Mujeres que crean”, que complementa a las acciones preventivas como la Unidad de Atención del Instituto Municipal contra las Adicciones (IMCA) en la Supermanzana 232.

Antes de finalizar su mensaje, Ana Paty Peralta dio a conocer que con el programa Caminos Seguros, inspirado en una política pública del gobierno federal, se transforman trayectos en vialidades dignas, iluminadas y vigiladas con inversión de más de 105 millones de pesos, en varias zonas y afuera de universidades, a lo que se suma el fortalecimiento de las corporaciones policiacas como la nueva certificación tipo “A” de la Academia de Policía, la inversión de más de mil millones de pesos en seguridad, la adquisición de nuevas patrullas y equipamiento para cada elemento, la creación del Grupo Especializado en Búsqueda de Personas, único en Quintana Roo, el nuevo C2 en la zona hotelera, y el refuerzo a las estrategias coordinadas para la reducción de los principales delitos.

“Y así transcurre un día en Cancún: entre trabajo, sueños, retos y esperanzas. En cada encuentro reafirmamos nuestro orgullo de decir con fuerza: Yo soy Cancún, soy cancunense”, expresó y agregó que se tuvo la asistencia de más de 260 mil cancunenses en eventos exitosos como el Grito de Independencia, el Carnaval, la Güelaguetza en Cancún, el Janal Pixán, las posadas y la gran fiesta de Fin de Año.

“Seguiremos cerrando brechas de desigualdad, seguiremos saldando deudas históricas y construyendo juntos una ciudad donde cada familia cancunense pueda tener una vida digna”, concluyó; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X: @mauconde