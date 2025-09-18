Confirma Mara Lezama presencia de Sheinbaum en Cancún, este domingo

Gira de rendición de cuentas

Hoy se realizará un simulacro en caso de un huracán de categoría 4

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará en Cancún este domingo 21, al expresarle todo el respaldo del pueblo quintanarroenses en su recorrido por el país en un ejercicio de rendición de cuentas.

Durante el programa “La Voz del Pueblo” de todos los jueves, la titular del Ejecutivo indicó que se dará a conocer la hora y sitio donde la Presidenta de México estará en contacto con el pueblo quintanarroenses “en esta gira de rendición de cuentas que está haciendo por todo el país. En nuestro caso a informar sobre los programas y acciones para el bienestar de las y los quintanarroenses”.

Asimismo, recordó el hecho histórico del Grito de Independencia en el que la primera mujer Presidenta con la Banda Presidencial, recordó a las heroínas que nos dieron patria y libertad.

Mara Lezama también agradeció a las y los quintanarroenses que participaron en las actividades en la capital, Chetumal, tanto en la ceremonia del Grito como en el desfile cívico militar, en los que ambos se tuvo saldo blanco.

Por otra parte, al referirse a las lluvias que están cayendo sobre Quintana Roo, explicó que es consecuencia de la onda tropical 33 que está interactuando con una vaguada. Esto ocasionó la caída de 92 milímetros de agua en la zona hotelera de Cancún. Llamo a la población a manejar con precaución, pues las precipitaciones continuarán a lo largo del día.

En “La Voz del Pueblo”, la gobernadora hizo un resumen de las actividades de la semana, entre ellas los informes que presentaron los 11 presidentes municipales en los que quedó en claro que la transformación avanza sin retorno.

También informó que en el caso de las playas de Tulum, tras la apertura de accesos públicos, ahora se trabaja con el General Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, director general del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), sobre un proyecto para la conservación de los arenales.

En el programa, la gobernadora Mara Lezama invitó a todas las parteras tradicionales mayas para ser parte del Primer Censo que se realizará en breve, para conocer cuántas se dedican a esta labor ancestral, sus necesidades, escuchar sus saberes.

Finalmente, informó que este viernes 19 se realizará un simulacro en el marco del Día Nacional de la Protección Civil. Indicó que en Quintana Roo se hará un ejercicio de actuación en caso de un huracán de categoría 4, por lo que pidió que no haya alarma, ahora que hay lluvias. “Se trata de un simulacro”, precisó.

Revisan avances del Polo de Desarrollo para el Bienestar

Cancún.- Para darle seguimiento a los trabajos para la consolidación del Polo de Desarrollo para el Bienestar de Chetumal, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con Lizzeth Pacheco Barrera, titular del Sector de Promoción y Apoyo a Nuevas Ideas de la Secretaría de Economía, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza Paul Carrillo de Cáceres.

Los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODECOBI) son zonas geográficas específicas en México designadas para atraer inversiones mediante la concentración de infraestructura, incentivos fiscales y apoyos administrativos. En Quintana Roo la sede es Chetumal, lo que permitirá impulsar el crecimiento económico del sur.

Durante la reunión de trabajo se revisaron todas las opciones disponibles para el fomento a la inversión nacional y extranjera, generar empleos, fortalecer cadenas de valor y promover el desarrollo económico y social del estado, con un enfoque particular en la inclusión de Mipymes y la sustitución de importaciones.

Mara Lezama destacó que la fortaleza de Chetumal es la Zona Libre decretada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2024, que establece estímulos fiscales para la revitalización económica del sur de Quintana Roo, específicamente en el municipio de Othón P. Blanco.