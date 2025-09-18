Crecimiento urbano pone en riesgo riqueza natural de Playa del Carmen

Reporte de grupos ambientalistas

Están en riesgo ecosistemas clave como dunas costeras, manglares, cenotes y arrecifes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Organizaciones civiles, ambientalistas y expertos en desarrollo urbano han lanzado una alerta sobre el impacto del crecimiento desmedido en Playa del Carmen, que pone en riesgo ecosistemas clave como dunas costeras, manglares, cenotes y arrecifes. La expansión inmobiliaria, la sobredensificación de zonas turísticas y la falta de planeación integral han generado preocupación entre quienes defienden el equilibrio ecológico de la Riviera Maya.

Guadalupe de la Rosa, presidenta de la asociación civil MOCE “Yax-Cuxtal”, denunció que la construcción de desarrollos inmobiliarios sobre dunas costeras está provocando erosión acelerada, pérdida de vegetación y debilitamiento de la capacidad natural de amortiguación frente a huracanes y tormentas. “Se está destruyendo lo poco que aún se conserva. Cada edificio sobre el mangle es una amenaza directa al sistema arrecifal”, advirtió.

La ambientalista también señaló que el cambio de uso de suelo en predios como Playa Mamitas, para permitir la edificación de complejos hoteleros de lujo, ha generado inconformidad social por la pérdida de acceso a playas públicas y la fragmentación del paisaje costero.

Roberto Rojo, director del proyecto científico Cenotes Urbanos, alertó que el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Playa del Carmen excluyó la participación de biólogos y especialistas ambientales, lo que podría derivar en decisiones que ignoren la fragilidad del subsuelo. “Estamos desarrollándonos sobre selvas, acuíferos y cenotes. No se puede planear una ciudad como si eso no existiera”, afirmó.

El regidor Fernando Muñoz Calero informó que se han iniciado trabajos para ubicar y proteger cenotes en el norponiente de la ciudad, donde es común encontrarlos durante obras de construcción. Se busca evitar que sean rellenados de forma irregular y promover su conservación mediante educación ambiental y reforestación.

Los activistas también han denunciado que el crecimiento urbano no solo afecta al medio ambiente, sino que deteriora la calidad de vida de los habitantes. En el centro de Playa del Carmen, la proliferación de edificios sobredensificados ha generado problemas de movilidad, servicios públicos saturados y pérdida de espacios verdes. “La ley ambiental queda muda ante los intereses económicos de quienes autorizan estas construcciones”, lamentó De la Rosa.

Las organizaciones civiles exigen que el nuevo PDU incorpore voces ambientales, urbanismo social y participación comunitaria para evitar repetir errores del pasado. “La riqueza natural de Playa del Carmen no puede seguir siendo sacrificada en nombre del desarrollo. Es momento de construir una ciudad que crezca en armonía con su entorno”, concluyó Rojo.

Eclosión de tortugas marinas en Playa 72

Una inesperada eclosión de huevos de tortuga marina sorprendió a visitantes de Playa 72, la única playa pet friendly de Playa del Carmen. Decenas de crías emergieron de un nido ubicado en la duna costera y comenzaron su travesía hacia el mar, en un evento espontáneo que no contó con operativo oficial de liberación, pero que movilizó de inmediato a bañistas y propietarios de mascotas para proteger a los quelonios.

De acuerdo con el colectivo Dog Beach Playa 72, los dueños de perros que se encontraban en la zona actuaron con rapidez para evitar que sus mascotas interfirieran en el trayecto de las tortugas. Se organizó un cordón humano improvisado que permitió a las crías avanzar sin obstáculos hacia el océano, logrando que todas llegaran sanas y salvas.

“Salieron muchas tortuguitas de la duna detrás de la cerca. Fue una sorpresa para todos los visitantes y familias. Los dueños de mascotas agarraron a sus perros, se organizaron y acordonaron el área para que pudieran pasar las tortuguitas”, informó el colectivo en un comunicado.

La temporada de anidación de tortugas marinas en Quintana Roo se extiende de mayo a noviembre, por lo que es común que ocurran nacimientos inesperados en distintos puntos de la costa. Sin embargo, la presencia de mascotas y el tránsito humano en playas urbanas representa un riesgo para estos eventos naturales, que requieren condiciones de tranquilidad y protección.

La eclosión de tortugas marinas es un fenómeno vital para el equilibrio de los ecosistemas costeros, ya que estas especies contribuyen a la salud de los arrecifes y pastos marinos. Organizaciones ambientalistas han reiterado la necesidad de reforzar la educación ambiental entre visitantes y residentes, especialmente en playas con alta afluencia y acceso libre para mascotas.