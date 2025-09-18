Se desploma ocupación hotelera en Riviera Maya; está al 44 por ciento

Preocupación, decepción y alarma en la región

Es uno de los niveles más bajos registrados para la zona, con graves repercusiones

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- La Riviera Maya enfrenta una severa crisis turística: la ocupación hotelera se ha desplomado hasta alcanzar apenas el 44% en septiembre de 2025, generando preocupación, decepción y alarma en toda la región. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) y representantes de la industria confirman que este es uno de los niveles más bajos registrados históricamente para la zona, con graves repercusiones económicas, sociales y laborales.

La baja en la ocupación tiene múltiples causas:

– El recale masivo de sargazo en playas, que ha afectado la imagen y el disfrute del destino.

– El aumento de la competencia de las rentas vacacionales, que atraen visitantes fuera del sector hotelero tradicional.

– Una menor conectividad aérea y el alto costo de vuelos nacionales e internacionales, que ha reducido la llegada de turistas.

Factores como la percepción de inseguridad, políticas migratorias en EU, inflación en México y la reconversión de hoteles en departamentos, también han influido negativamente.

La disminución de la ocupación ha obligado a hoteles, especialmente los pequeños y medianos, a implementar días “solidarios”: licencias temporales sin goce de sueldo, como medida para evitar despidos masivos. El personal reporta que, aunque no hay despidos formales, muchos colaboradores deben ausentarse un mes y buscan alternativas para cubrir sus gastos básicos, lo que agrava el problema social en la región.

Las fiestas patrias, tradicionalmente un repunte para la industria, no lograron revertir la tendencia; los hoteles del centro de Playa del Carmen apenas alcanzaron un 40% de ocupación, compuesto principalmente de turismo nacional.

La secretaria de Turismo, Estefanía Hernández, confirmó que se trabaja en estrategias para diversificar la oferta y recuperar visitantes: ferias, eventos deportivos, festivales gastronómicos y campañas de promoción buscan incentivar la ocupación y la derrama económica en áreas populares como la Quinta Avenida y el centro de Playa del Carmen.

Los hoteleros, por su parte, han solicitado a los gobiernos municipales reconsiderar incrementos en impuestos prediales y avanzar en políticas que favorezcan la inversión y protección del empleo. Insisten en la necesidad de un plan integral de rescate para la industria.

Aunque la expectativa es que el invierno traiga mejores cifras, el ambiente para los trabajadores y empresarios hoteleros sigue siendo de incertidumbre y preocupación. El descenso abrupto de la ocupación al 44% representa no solo una decepción para la Riviera Maya, sino un llamado urgente a la acción y coordinación de todos los sectores involucrados en el turismo para evitar una crisis aún mayor en uno de los destinos más emblemáticos del mundo.

Buscan aumento del 14.2% al DNR a turistas extranjeros

El proyecto de presupuesto federal para 2026 contempla un incremento del 14.2% al Derecho de No Residente (DNR), el cobro que realizan las autoridades migratorias a turistas extranjeros al ingresar a México por vía aérea. Actualmente, el monto es de 861 pesos por persona; con el ajuste propuesto, ascendería a 983 pesos.

La propuesta está contenida en el Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. En él se establece que el aumento busca incorporar los costos totales del proceso migratorio para visitantes sin permiso de realizar actividades remuneradas, como lo señala el artículo 80, fracción I de dicha ley.

Este ajuste responde, según el documento, al crecimiento sostenido en el flujo de turistas internacionales, lo que ha generado nuevos retos en materia de seguridad nacional, trazabilidad de personas y protección de derechos humanos. Para atenderlos, el Instituto Nacional de Migración (INM) requiere fortalecer su infraestructura, incorporar tecnologías de verificación más avanzadas y ampliar su plantilla de personal.

La revisión migratoria que realiza el INM incluye la validación de documentos, la consulta de bases de datos de seguridad nacional y listas de control migratorio. Estos procedimientos se aplican en todos los puntos de internación, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima. Por ello, el incremento al DNR se canalizaría directamente a reforzar las capacidades operativas del instituto.

El impacto de esta medida será especialmente significativo en Quintana Roo, donde se concentra la mayor parte de los ingresos por concepto de DNR. De acuerdo con el Programa Sectorial de Turismo recién publicado por el gobierno federal, el 80.4% de los turistas internacionales que llegan a México por vía aérea lo hacen a través de cuatro destinos: Cancún (43.8%), Ciudad de México (17%), Los Cabos (10.8%) y Puerto Vallarta (8.8%).