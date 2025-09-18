El alcalde Isaac Montoya anunció aumento salarial histórico para policías de Naucalpan

Dignificación de los cuerpos de seguridad

Naucalpan. Mex.- Como parte de la Estrategia Seguridad con Todo y en cumplimiento del compromiso de la dignificación de la Guardia Municipal, el alcalde Isaac Montoya Márquez anunció un incentivo a las y los elementos de 4 mil pesos al mes, con el fin de contar con mejores ingresos que les permitan desempeñar mejor su labores de seguridad y para que sus familias cuenten con mejores recursos para tener una vida digna.

“Este apoyo será para todos los rangos, porque cada uno de ellos cumple una función fundamental para la seguridad de nuestras familias. Desde el año 2022, no se había otorgado un apoyo económico de este tipo y en lo que va a 2025, este ya es el segundo esfuerzo de nuestra administración, en favor de la dignificación de nuestros elementos de la corporación”, enfatizó el alcalde.

Destacó “con este incentivo por primera vez en la historia de Naucalpan, ningún elemento de la Guardia Municipal percibirá menos de 11,000 pesos netos mensuales, cuando antes el promedio era de apenas 8,500 pesos”.

En el Parque Revolución, Montoya Márquez subrayó, este incentivo, forma parte de un esfuerzo integral que se suma a la entrega de 250 patrullas nuevas, 6 drones especializados, 20 motopatrullas, 1,795 uniformes y 360 chalecos balísticos de nivel 3A, con dos placas balísticas nivel 4. Así como, la construcción del nuevo C4.

Afirmó que esta corporación se creó para afrontar la inseguridad en el municipio, y dijo que, a partir de la segunda quincena de septiembre, “todos los elementos de la Guardia Municipal van a recibir un incentivo mensual, en términos brutos de 4 mil pesos, mismo que quedará reflejado en su recibo de nómina, bajo el concepto incentivo a la Guardia Municipal 2025”.

El alcalde enfatizó que el compromiso es recuperar la paz y tranquilidad de las y los naucalpenses, y en pos de la dignificación de la labor de seguridad de los elementos de la Guardia Municipal, es necesario brindarles mejores condiciones para desempeñar su trabajo de la mejor forma.

Además, ante la importancia de su labor diaria y el despliegue de seguridad que realizan en cada rincón del municipio para salvaguardar la paz, el orden y, atendiendo la petición mejorar sus condiciones, se otorga este tipo de incentivos que no se habían dado en años anteriores.