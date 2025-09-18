Suspenden siete construcciones irregulares en el paraje “El Mirador”

Acciones del gobierno de Ecatepec

Ecatepec, Méx.- El gobierno de este municipio, en coordinación con instancias estatales, suspendió siete construcciones irregulares en el paraje “El Mirador”, el cual se ubica dentro del Parque Estatal Sierra de Guadalupe.

Rosa Isela Beltrán Huerta, directora de Desarrollo Urbano de Ecatepec, informó que dichas edificaciones no cuentan con ninguna autorización y se trata de una invasión al Área Natural Protegida; elementos de la policía municipal y de la Secretaría de Marina brindaron seguridad perimetral durante el operativo.

Afirmó que la alcaldesa Azucena Cisneros Coss no permitirá que continúen las invasiones a este espacio, uno de los principales pulmones ecológicos del Valle de México.

Agregó que la intervención fue encabezada por la Dirección de Desarrollo Urbano y la Consejería Jurídica de Ecatepec, en coordinación con la Delegación de Conservación Ecológica del Estado de México, la Dirección de Gobierno estatal, la Fiscalía General de Justicia de la entidad, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) y el Instituto Estatal de Verificación (Invea).

“Durante la diligencia se suspendieron trabajos de construcción que se realizaban sin contar con las licencias y permisos correspondientes, en una zona decretada como área natural protegida. Esta acción tiene como propósito proteger el medio ambiente, regular el ordenamiento territorial y frenar el crecimiento urbano irregular”, aseguró.

Beltrán Huerta mencionó que los principales responsables de la citada invasión son fraccionadores clandestinos, que promueven y lucran con los asentamientos irregulares; en las construcciones fueron colocados sellos de suspensión.

Aseguró que el gobierno de Ecatepec continuará con las acciones legales necesarias para denunciar y sancionar a los responsables de las invasiones a la reserva ecológica.