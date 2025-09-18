Reafirma Atizapán su compromiso con la educación

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El gobierno encabezado por el alcalde Pedro Rodríguez reafirma su compromiso con las familias de Atizapán de Zaragoza a través de un ambicioso programa de obra pública, con el cual se encuentran en proceso 19 proyectos estratégicos enfocados exclusivamente en la dignificación de los espacios educativos.

Convencido de que la educación es la piedra angular del progreso, se ha puesto en marcha esta serie de obras para asegurar que niños y jóvenes cuenten con instalaciones modernas y seguras. Esta iniciativa abarca desde la educación básica hasta el nivel superior, impactando positivamente a miles de estudiantes en diversas colonias y fraccionamientos del municipio. A lo largo del territorio atizapense, este esfuerzo se materializa en obras de gran calado.

Por ejemplo, se están construyendo nuevas aulas para ampliar la capacidad y mejorar la calidad de la enseñanza en planteles como el Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) No. 2 de la colonia Ampliación Emiliano Zapata y la Escuela Primaria «Emma Godoy Lobato» en la colonia Alfredo V. Bonfil. De manera paralela, se instalan techumbres en patios y áreas deportivas, una acción fundamental para proteger a los alumnos del sol y la lluvia, como las que se edifican en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Atizapán y en el CETIS 92 de Calacoaya.

La seguridad y el bienestar son una prioridad en este programa. Por ello, se realizan trabajos de reconstrucción de bardas perimetrales y muros de contención, como el que se lleva a cabo en la Escuela Secundaria Técnica 47 «Lic. Adolfo López Mateos» de Lomas Lindas, brindando así mayor Ixtacalaidad a padres y docentes.