Mayor impuesto al tabaco fomentará el contrabando

Cajetillas costarán más de 100 pesos

Cigarros “pirata”, fuente cada vez más rentable de financiamiento para grupos criminales, alerta industria tabacalera

La propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en más del 30% a los cigarros, en 2026, elevaría en 20 pesos el precio de la cajetilla y duplicaría la “piratería”, alertó el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta).

El grupo, en el que se encuentran Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, advirtió que la propuesta incluida en el Paquete Económico 2026 fomentará la ilegalidad y el contrabando.

“Un aumento de esta magnitud resultaría en más marcas ilegales en el mercado; mayor riesgo de consumo en menores de edad; contrabando y negocio adicional para las organizaciones criminales, extorsión a los pequeños comercios que venden cigarros y como resultado, menor recaudación a la esperada”, señaló.

El grupo consideró que los principales beneficiarios de la propuesta de subir el impuesto al tabaco serán las organizaciones criminales que podrían convertirse en el proveedor número 1 de cigarros.

Aseguró que actualmente una de cada cinco cajetillas que se venden en México es ilegal, mientras el mercado ilícito ya causa pérdidas al erario por entre 13,000 y 15,000 millones de pesos anuales, según datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

En tanto, el mercado ilegal de cigarros en México creció 240% entre 2017 y 2023, aumentando su participación en el consumo nacional del 8.5% al 20.4%, según el estudio “El consumo de cigarros ilícitos en México”, del Instituto Nacional de Salud Pública.

Los cigarros ilegales se han convertido en una fuente cada vez más rentable de financiamiento para grupos criminales, que utilizan esos recursos para ampliar sus operaciones y financiar actividades como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero, según el estudio ‘Cigarros Ilegales y Crimen Organizado’, elaborado por el Colegio de México en este año, citado por el Consejo.

Por ello, hizo un llamado a implementar una reforma fiscal “equilibrada”, que combata el comercio ilícito de tabaco y a promover la adopción de productos de nicotina menos dañinas, respaldadas por evidencia científica.

Cajetillas subirán 20 pesos

El pasado 8 de septiembre, se presentó ante el Congreso de la Unión una propuesta para mejorar la recaudación fiscal, con el fin de canalizar más recursos al gasto en salud y proteger el bienestar de la población.

Dicha iniciativa contempla un aumento de más del 30% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los cigarros, lo que implicaría un incremento mínimo de 20 pesos por cajetilla a partir de 2026.

Además, se plantea modificar la cuota específica del impuesto, que actualmente es de 0.6445 pesos por cigarro enajenado o importado en 2025, para aumentarla a 1.1584 pesos por unidad a partir del 1 de enero de 2030.

Adicionalmente, la propuesta incluye la implementación de un impuesto especial sobre productos de nicotina con una tasa del 200 por ciento.

Industriales cuestionan la efectividad de aumentar los impuestos a los cigarros, ya que asegura que han sido ineficaces, tanto en la reducción del número de fumadores como en las metas de recaudación proyectadas.

En 2024, a pesar del incremento en los impuestos, la recaudación del IEPS por tabacos labrados bajó 7%, al pasar de 50,400 millones de pesos en 2023 a 46,9000 millones de pesos el año pasado.

Sobre el impuesto del 200% a productos alternativos, como las bolsas de nicotina, la industria considera que esta medida desincentivaría el uso de alternativas menos nocivas que los cigarros, ya que según algunos estudios “científicos internacionales”, estos productos no generan combustión ni liberan los químicos tóxicos del humo, por lo que producen hasta 99% menos sustancias tóxicas.

La Conainta citó el caso de Suecia donde la adopción generalizada de productos orales con nicotina redujo la tasa de tabaquismo a 5 por ciento.

En contraste, la propuesta mexicana busca aplicar la misma lógica impositiva a todos los productos con nicotina, sin distinción del nivel de riesgo asociado. La industria argumenta que este enfoque contradice la evidencia científica y la experiencia internacional, que recomiendan esquemas diferenciados para incentivar el cambio hacia alternativas de menor riesgo.

Qué es el IEPS

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un gravamen que se aplica en México a varios productos y servicios, con el objetivo de recaudar fondos para el gobierno y regular el consumo de ciertos bienes. Este impuesto se aplica a productos como el tabaco, los combustibles, las bebidas alcohólicas y los alimentos de alto contenido calórico. Sin embargo, es importante entender cómo el IEPS afecta a los consumidores en términos de precios y decisiones de compra.

En primer lugar, el IEPS puede aumentar el precio de los productos sujetos a este impuesto, lo que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores. Por ejemplo, si el IEPS al tabco aumenta, los fabricantes transfieran ese costo adicional al consumidor final. Esto puede causar que los consumidores reconsideren su decisión de compra o busquen alternativas.