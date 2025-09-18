Edomex se consolida como motor económico nacional: Delfina Gómez

Todo listo para el Segundo Informe

Gracias a acciones como el combate a la corrupción, la inversión extranjera creció un 37 por ciento

Toluca, Estado de México.- Al compartir logros en materia económica, a través de un spot previo al Segundo Informe, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que con estímulos fiscales, trámites más sencillos y la creación de más de 191 mil nuevos empleos, el Estado de México se ha convertido en la primera fuerza laboral de México.

En su mensaje, difundido a través de sus redes sociales, la mandataria estatal agregó que: “gracias al combate a la corrupción, la inversión extranjera creció un 37 por ciento” en el Estado de México.

Asimismo, menciona que en su administración ha trabajado para hacer justicia al campo mexiquense, con tecnología, entrega de apoyos y certificados a quienes trabajan la tierra.

Como parte de esta campaña, subraya que durante los dos primeros años de gobierno, “como nunca antes”, se ha trabajado bajo la premisa de que “¡Por el bien de todas y todos, primero los pobres!”. Se trata del cuarto spot de logros, tras los difundidos previamente en materia de gobierno de territorio, seguridad y pobreza.

Bienestar con resultados

Con una inversión histórica de 18 mil millones de pesos en programas sociales, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez subrayó que cerca de dos millones de mexiquenses han salido de la pobreza, en el marco de la campaña previa a su Segundo Informe de Gobierno.

En su mensaje, difundido en redes sociales, la Mandataria destacó que, mediante la atención a grupos vulnerables, con programas como Mujeres con Bienestar, Pensión a Personas con Discapacidad, Canastas Alimentarias y Créditos Colibrí, se ha logrado devolver dignidad y esperanza a las familias mexiquenses.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de apoyar a quienes más lo necesitan y de trabajar bajo la premisa de que ¡Por el bien de todas y todos, primero los pobres!

La campaña, que inició el 15 de septiembre, tiene como objetivo compartir con la ciudadanía los resultados alcanzados en los primeros dos años de administración, sustentados en el trabajo conjunto y la cercanía permanente con la gente.