El Fantasma de la Ópera en México es integrado por 28 fabulosos artistas

De Andrew Lloyd Webber

Edward Salles y Lina de la Peña encabezan el reparto de la obra maestra

Luego de un largo, exhaustivo y cuidadoso proceso de audiciones, que congregó a cerca de mil aspirantes, entre cantantes, bailarines y actores, quedó integrado ya el elenco de El Fantasma de la Ópera, de Andrew Lloyd Webber, que se estrenará el jueves 6 de noviembre, en el Teatro de los Insurgentes.

Considerado uno de los musicales más bellos y espectaculares de la historia del teatro, El Fantasma de la Ópera exige una maestría absoluta para cada uno de los integrantes de su elenco, por ello es que, si bien el proceso de audiciones fue arduo e intenso, el resultado es completamente satisfactorio, y ha permitido encontrar al artista ideal para cada uno de los personajes de este montaje.

Producido por Morris Gilbert, Claudio Carrera, Ocesa y Letsgo Company, en asociación con Alfonso J. González y María Elena Galindo; y como productores asociados a Daniel Villafañe y Diego Cantú, El Fantasma de la Ópera tendrá el siguiente reparto:

LUIS ANDUAGA · RAOUL DE CHAGNY

De México para el mundo es una frase que puede describir la joven, pero fructífera e internacional trayectoria de este brillante actor, cantante y bailarín. Y que mejor prueba de ello que las puestas en escena en las que ha participado, tanto en nuestro país, como en Estados Unidos y más recientemente en China.

Para llegar a este momento de su ya sólida trayectoria Luis se ha preparado en cada una de las diversas disciplinas que requiere el teatro musical. Entre los prestigiados profesores con los que se ha formado, se encuentran Michael Orland, Victoria Lavan, Benton Whitley, Richard Israel, Joel Bischoff, Natalie Avital, Erin GAlvin y Verity Branco. Algunas de las puestas en escena en la que ha triunfado son Pajame game, 9 to 5, Fame, Winter wishes, The Addams Family, Qué Plantón, en el personaje de El mango petacón; y más recientemente en Préndeme, con la que hace unas semanas también triunfó en China.

CRISTINA NAKAD · CARLOTTA

Actriz, bailarina y soprano. Su formación académica incluye la Licenciatura en Teatro de la Universidad de las Américas Puebla, obtenida en 2019, y actualmente está cursando un Diploma de Artista en la Universidad Panamericana. Además, estudió danza en Sisti Dance Place, abarcando estilos como Jazz, Ballet y Danza Contemporánea. A lo largo de su carrera, ha participado en varias producciones teatrales y de ópera. Sus roles más recientes incluyen A Cherry with a Gold Pit y Le Nozze di Figaro. Otras interpretaciones notables son La Voix Humaine, RENT, y El Show de terror de Rocky.

JONATHAN RUBÉN · PIANGI

Actor y cantante tenor de ópera. Su carrera de actuación abarca teatro, cine y televisión. Estudió en CasAzul y su preparación incluye un diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. También ha recibido entrenamiento vocal con Alfredo Portilla y Enrique Ángeles, y en teatro musical con Gisela Sehedí y Rafa Maza.

EMILY VALDÉS · MEG

Actriz y cantante con más de 15 años de formación. Sus habilidades se extienden a varios estilos de baile, incluyendo danza clásica, contemporánea, jazz, tap, hip-hop y baile de salón. En el ámbito musical, tiene conocimientos de solfeo, y toca el piano y la guitarra. Su entrenamiento vocal abarca jazz, canto popular, mariachi, teatro musical y ópera a nivel profesional. Estudió en Beaux arts ecole de musique en Montpellier, Francia, y en el Conservatorio de las Rosas. Se formó en canto operístico en la Escuela Superior de Música del INBA y continuó sus estudios en el Centro de Educación Artística.

ALICIA PAOLA · MADAME GIRY

Originaria de San Luis Potosí, es una actriz y cantante que ha desarrollado una amplia trayectoria teatral, participando en producciones como Los Productores, La Línea del Coro, Mary Poppins, Wicked, Avenida Q, La Novicia Rebelde, Master Class, Eres Bueno Charlie Brown, La Dalia Negra, El Fantasma en el Espejo, Mentiras el Musical y The Pillowman. Actualmente, lleva más de dos años en la obra Toc Toc, interpretando los personajes de María y Blanca. En televisión, ha participado en proyectos unitarios y telenovelas como Cita a Ciegas y Vencer la Culpa. Actualmente, forma parte del elenco de la serie de Telemundo, Dinastía Casillas. Además de su faceta como actriz, es productora y cofundadora de Resorte Teatro.

Este elenco surgió de audiciones abiertas, y a las que acudieron esos casi mil artistas, gracias a las cuales conocimos el talento de nuevos valores del musical, y que nos ha permitido tener 65 por ciento de integrantes con los que nunca antes habíamos trabajado.

Esto es una muestra más de la preparación, cada vez más sólida de los actores, cantantes y bailarines de nuestro país.

Es un clásico imperdible

El Fantasma de la Ópera desde su estreno en el Her Majesty’s Theatre del West End en 1986 y en Broadway en 1988, ha sido ovacionado por más de 160 millones de personas en 205 ciudades, en 21 idiomas.

La versión que llega ahora a México ha triunfado en Madrid durante dos temporadas, y ha sido ovacionada por más de 300 mil personas. Y ese mismo montaje realiza ahora gira por 20 ciudades de España.

El Fantasma de la Ópera, como ya sucedió en España, será dirigido por Federico Bellone, aclamado director italiano de teatro, escenógrafo, dramaturgo, compositor y productor ejecutivo, reconocido por sus innovadoras contribuciones al teatro musical. Bellone ha dirigido grandes producciones en Europa y América Latina, incluyendo Dirty Dancing, The Phantom of the Opera, Ghost, The Bodyguard, West Side Story, Fame, Newsies, Mary Poppins y Charlie and the Chocolate Factory.

La puesta en escena contará con una orquesta integrada por 15 maestros, que interpretarán totalmente en vivo los inolvidables y ya clásicos temas de este majestuoso musical.

SINOPSIS

Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, Le Fantôme de L’Opéra, El fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre quienes la habitan. Se enamora de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance.

Esta producción se presentará en el que sin duda es la cuna de los musicales en México, el Teatro de los Insurgentes. HORARIOS: Miércoles Jueves y Viernes 20:00hrs. Sábados 17:00 y 20:30hrs. Domingos 13:00 y 17:30hrs.

ELENCO

Edward Salles, Fantasma

Lina de la Peña, Christine Daaé

Luis Anduaga, Raoul de Chagny

Cristina Nakad, Carlotta

Jonathan Rubén, Piangi

Emily Valdés, Meg Giry

Alicia Paola, Madame Giry

Beto Torres, Monsieur André

Andrés Pichardo, Monsieur Firmin

ENSAMBLE

Luis Caballero Dussauge, cover Fantasma

Alberto Diez, cover Firmin

Ana Sofía Quintanilla, cover Meg

Bárbara Sepúlveda

Crisanta Gómez, cover Madame Giry

Emilio Martínez

Felipe Álvarez, cover Fantasma y Raoul

Irma Flores, cover Carlotta y Madame Giry

Jorge Garza

Paulina de la Fuente, cover Christine y Carlotta

Rania Navarro, cover Christine y Meg

Ricardo Estrada, cover Fantasma y Piangi

Robert Coronel, cover André

Stephanie Juárez

Tomás Castellanos, cover André

SWINGS

Charly Bane

Ervey Ortegón, cover Piangi, Raoul y Firmin

Melina D’Angelo

Paulina de la Barrera