Golpe al robo de autopartes en CDMX y Edomex

Tercera fase de “Operación Fortaleza”

Decomisan más de 13 mil toneladas de autopartes en varios cateos

Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, con el apoyo de corporaciones federales y de 23 municipios mexiquenses, llevaron a cabo la tercera fase de “Operación Fortaleza”, como parte de las estrategias integrales para combatir el robo de vehículos y las actividades ilícitas relacionadas como el robo de autopartes, desvalijamiento y remarcado.

En los operativos interinstitucionales participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), y a nivel federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

También participaron policías de 23 municipios mexiquenses, entre ellos, Acolman, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Tultepec, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Tultitlán, Tecámac, Morelos, Jaltenco, Toluca y Chimalhuacán.

Acciones en 4 alcaldías

Elementos de la SSC ejecutaron 13 órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, donde previamente se habían identificado puntos de desmantelamiento de vehículos y motocicletas ubicados en las colonias San Felipe de Jesús, Santa Cruz Meyehualco, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa María Aztahuacán, Paraje Zacatepec, Barrio San Pablo, Ex hipódromo de Peralvillo y Morelos.

Durante los operativos, fueron detenidos tres hombres y se aseguraron los 13 inmuebles cateados junto con 11 mil 524 toneladas de autopartes como cuadros y piezas de motocicletas, así como compresores de aire, herramientas diversas y 20 placas de circulación.

Asimismo, personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), en coordinación con la SSC, clausuraron cinco establecimientos de la alcaldía Cuauhtémoc y dos en Iztapalapa, al verificar que no contaban con la documentación correspondiente para su funcionamiento.

Realizaron 53 cateos en Edomex

En el Estado de México se realizaron 53 cateos que derivaron en el aseguramiento de 20 inmuebles, como casas habitación, un local de venta de automóviles, tres refaccionarias y un taller de reparación de motocicletas, investigados por robo de vehículos, robo con violencia, secuestro exprés con fines de robo y delitos contra la salud.

De igual forma, fueron aseguradas más de 500 toneladas de autopartes, 35 vehículos –18 de ellos motocicletas– con reporte de robo vigente o con alteraciones en sus medios de identificación, así como seis motores con reporte de robo, armas de fuego, cartuchos, narcóticos, localizadores satelitales, inhibidores de señal y diversos equipos de cómputo.

También se detuvo a siete personas y fueron presentadas ante la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación legal.

Derivado de las tres fases de la operación Fortaleza, en el Estado de México se ha asegurado un total de mil 767 toneladas de autopartes, 76 inmuebles y 31 personas han sido detenidas.

Además, se han recuperado 78 vehículos con reporte de robo, de los cuales 34 son motocicletas.

Las Secretarías de Seguridad y las Fiscalías Generales de Justicia de la Ciudad y el Estado de México suman esfuerzos para desarrollar estrategias de combate a los delitos de alto impacto y para fortalecer los mecanismos de prevención; además, invitan a la ciudadanía a hacer uso de los diferentes canales de denuncia con los que cuentan las instituciones para continuar con el combate a estos ilícitos.