Encabeza Clara Brugada Molina clase masiva de primeros auxilios y RCP

Participación de más de 2 mil voluntarios

Propone incorporar la prevención de riesgos en la formación de alumnos de escuelas primarias, secundarias y preparatorias

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la Clase Masiva de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en el Monumento a la Revolución, una acción que, señaló, es fundamental para la prevención de riesgos en la Ciudad de México, además de enmarcarse en las conmemoraciones por los 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 y ocho del de 2017.

Brugada Molina destacó que la participación ciudadana ante situaciones de emergencia es una condición que caracteriza a la Ciudad de México, la cual se puede recordar en los terremotos de 1985 y 2017, así como en cualquier otro momento que ha atravesado la capital del país.

“Estamos preparándonos para construir una ciudad que tenga la capacitación y la formación para salvar vidas, y si la característica fundamental de esta maravillosa ciudad es su población solidaria, lo que hay que hacer es capacitar a la población para salvar vidas”, expresó Brugada Molina ante las 2 mil 500 personas que acudieron a la capacitación.

La mandataria capitalina subrayó, al recordar eventos de emergencia, que las acciones no se pueden quedar sólo en la conmemoración, sino que debe existir el reforzamiento de la preparación ciudadana ante los riesgos, por lo que destacó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en 2025 ha capacitado a 175 mil personas.

“Los que hoy están participando en esta clase se van a convertir en agentes activos de intervención comunitaria. Cada técnica aprendida y cada minuto de práctica puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, enfatizó la Jefa de Gobierno al exponer que más de dos tercios de las muertes por paro cardiaco ocurren antes de que la persona llegue a un hospital, por lo que aseguró que la RCP, si es inmediata y de alta calidad, puede salvar vidas.

La mandataria capitalina aprovechó para llamar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a incorporar la gestión integral de riesgos en la currícula de formación básica, a fin de que los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria sean ciudadanos y ciudadanas preparados ante cualquier emergencia o evento extremo.

“Esta propuesta representa un cambio de paradigma reactivo hacia uno preventivo, privilegiando siempre la prevención por sobre la atención a las emergencias, y es un paso más para garantizar que la cultura de la autoprotección sea una realidad”, subrayó Brugada Molina.

Aseveró que la formación no sólo debe concentrarse en la niñez y la juventud, por lo que llamó a la dependencia de Protección Civil local y a todas las asociaciones civiles afines a desatar un proceso de capacitación en comunidad para construir la figura del “socorrista comunitario”, en la que un hombre o mujer se convierta en un agente preventivo que esté en un edificio, calle y dentro de la familia.

En su intervención, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, destacó que las tragedias de 1985 y 2017 dejaron una lección imborrable para la Ciudad de México y para el país: la solidaridad ciudadana y la necesidad de estar preparados ante cualquier emergencia.

Urzúa Venegas subrayó que la clase masiva de primeros auxilios no sólo representa una actividad de aprendizaje, sino también un acto de prevención, responsabilidad y compromiso con la vida.

La funcionaria reconoció y agradeció el trabajo conjunto de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, las unidades de protección civil de las alcaldías, organismos públicos, privados y brigadistas, así como sociedad civil y grupos voluntarios, cuya entrega y experiencia fortalecen la resiliencia comunitaria.

Finalmente, Urzúa Venegas invitó a la ciudadanía a convertirse en agentes de cambio y promotores de la resiliencia comunitaria, convencidos de que la mejor forma de honrar a las víctimas de los sismos es con acciones concretas de prevención, la formación de brigadas y capacitación constante.

Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, señaló que esta capacitación masiva, donde participaron aproximadamente 2 mil 500 personas de todas las alcaldías, es un homenaje a las víctimas del terremoto de 19 de septiembre de 1985 y a la vez es un aprendizaje colectivo que reivindica la unidad de la población ante cualquier adversidad.

“Han pasado 40 años de aquel 19 de septiembre de 1985. Recordamos con cariño y con respeto a las víctimas, a sus familias, a quienes hoy les rendimos homenaje y recordamos también a las miles de personas que con valentía y generosidad tendieron la mano en los momentos más difíciles. Esa memoria nos acompaña, nos guía y nos compromete”, dijo.

En ese sentido, agradeció a autoridades y organizaciones civiles que participaron en el evento a través de 214 instructores, de instituciones como Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Cruz Roja Mexicana, Protección Ciudadana y Secretaría de Salud, así como representantes de las 16 alcaldías.

“Una ciudad que produce salud no es únicamente aquella que previene enfermedades y promueve bienestar día a día, sino también la que como parte de la encomienda que tenemos de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se anticipa, se organiza y se fortalece para enfrentar emergencias incorporando la prevención y la preparación como parte de la vida de todas y todos”, afirmó.

Al tomar la palabra, el responsable de Protección Civil de la CANACO, Luis Pozos, y el presidente del Colegio Nacional de Protección Civil, Rafael Pérez, coincidieron en la importancia de realizar este tipo de ejercicios, que tiene como objetivo la transmisión de conocimientos de forma masiva para estar preparados y saber cómo reaccionar ante una emergencia.