Llegó a México Hernán Bermúdez Requena, tras ser expulsado por Paraguay

El ex mando policiaco ya está en “El Altiplano”

Contaba con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés

Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, y líder de la organización criminal “La Barredora”, arribó al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas procedente de Asunción, Paraguay, para posteriormente ser trasladado al centro de máxima seguridad “El Altiplano” en el Estado de México.

El vuelo de más de 21 horas tuvo ajustes en el itinerario, pues en un principio, la ruta comprendía de Asunción a Cozumel, Quintana Roo, y dirigirse al Aeropuerto Internacional de Toluca, pero todo cambió y el itinerario final fue Paraguay -Colombia-Chiapas-Toluca.

El pasado miércoles, Bermúdez Requena, quien tiene supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue expulsado de Paraguay.

“Trasladamos y entregamos a uno de los principales objetivos criminales de México. Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional”, enfatizó la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay en redes sociales.

Bermúdez Requena tuvo una audiencia telemática el sábado pasado con el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal, luego de haber sido detenido en Paraguay.

Sin embargo, “El Abuelo” rechazó someterse a una extradición simplificada, esto significaba que el proceso se alargaría más tiempo al menos 60 días, pero tras el desistimiento de este miércoles de las autoridades mexicanas, Bermúdez Requena quedó a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones.

Este organismo resolvió expulsarlo y entregarlo a sus pares de migraciones de México por su ingreso irregular al país.

Bermúdez se encontraba detenido en las celdas de Senad, en Asunción, desde el sábado pasado, cuando fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Cumplimentan orden de aprehensión

Hernán Bermúdez Requena contaba con una orden de aprehensión desde febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El ex funcionario es uno de los presuntos líderes de ‘La Barredora’, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

La polémica se ha incrementado porque Bermúdez Requena fue el responsable de seguridad en Tabasco durante el gobierno de López Hernández, quien ahora es senador Morena, tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador..

El pasado 22 de julio, el gobierno de México confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario de Tabasco, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

El sábado pasado, Bermúdez Requena fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Asunción.

AMLO pidió a Tabasco destitución de Bermúdez: CSP

Sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Andrés Manuel López Obrador, solicitó al gobierno de Tabasco la destitución del Secretario de Seguridad del estado, Hernán Bermúdez Requena, luego de que surgieran indicios de incumplimiento de funciones y posibles vínculos con el grupo delictivo de «La Barredora».

“Se va a presentar cómo fue que se fue, cómo fue que este personaje que fue Secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo y en qué momento se dan cuenta que, primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo, cómo se pide su destitución por parte del Presidente de López Obrador (sic) a Tabasco, todavía no entrábamos nosotros, en el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculos y a partir de ahí él decide salir y huir».

«Y después pues ya viene la investigación por parte de la Fiscalía del estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República», afirmó la Mandataria federal.

Sheinbaum Pardo agregó que cuando López Obrador pidió a Tabasco destituir a Bermúdez, Adán Augusto López ya era Secretario de Gobernación.

«Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el senador (Adán Augusto López) pues ya era Secretario de Gobernación, imagínese participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del Secretario de Gobernación y del Presidente de entonces a Merino que estaba de gobernador. Merino lo destituye, este señor se va e inician las investigaciones», sostuvo la Presidenta.

Sheinbaum Pardo adelantó que no van a esconder a nadie ni tampoco defenderán a nadie.