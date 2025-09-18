Fortalece el IMSS cultura de autoprotección con 14 mil simulacros en sus inmuebles

Gestión integral de riesgos de desastre

Cuenta con 116 mil brigadistas capacitados para garantizar la efectividad de estos ejercicios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, como parte de su compromiso con la gestión integral de riesgos de desastre, tiene como meta realizar 14 mil simulacros durante 2025 en sus inmuebles médicos y no médicos en todo el país, cifra que incluye ejercicios en materia de protección civil en hospitales, clínicas, oficinas administrativas y guarderías, estas últimas con la obligación de efectuar un simulacro mensual, conforme a los estándares de seguridad establecidos.

La titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil del IMSS, doctora Elizabeth Hernández Borges, destacó que el Instituto cuenta con 2 mil 320 inmuebles organizados con Unidades Internas de Protección Civil, distribuidos en los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y oficinas centrales, con el propósito de fortalecer la cultura de la autoprotección.

En el marco del Día nacional de Protección Civil, fecha que se conmemora para recordar la importancia de la prevención y la solidaridad ciudadana frente a desastres a raíz del sismo de 1985, la Coordinadora señaló que para garantizar la efectividad de estos ejercicios el Instituto cuenta con 116 mil brigadistas capacitados, organizados en seis brigadas: primeros auxilios, combate de incendios, evacuación, búsqueda y rescate, comunicación y fluidos y energéticos.

Explicó que se procura que en las brigadas esté también personal de jornada acumulada y de conservación, estos últimos al formar parte de la brigada de fluidos y energéticos, especialmente en inmuebles médicos que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Hernández Borges destacó que el IMSS supera los requerimientos de la Ley General de Protección Civil, que establece dos simulacros anuales, al implementar al menos seis ejercicios por inmueble, incluidos hipótesis de incendio, fenómenos naturales como sismos, lluvias severas, inundaciones o nevadas, y

también socio-organizativos como amenazas de bomba o marchas, donde cada inmueble adapta sus simulacros según los riesgos específicos de su ubicación geográfica.

“Buscamos que estos simulacros les ayude sobre todo en identificar las salidas de emergencia, los puntos de reunión, las rutas de evacuación y, sobre todo, también el equipamiento que se tenga en cuestión del alertamiento para identificar el simulacro”, mencionó.

Abundó el IMSS participa activamente en los Comités Estatales de Protección Civil en la República Mexicana, no sólo para proteger a sus trabajadores, también como fuerza de tarea en emergencias al ofrecer personal médico, de Enfermería, ambulancias y hospitales, esfuerzos que se han demostrado en eventos como el huracán Otis, donde el Instituto colaboró estrechamente con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

“Los simulacros tienen por objetivo revisar nuestros recursos humanos, materiales y hacer una evacuación adecuada que reduzca riesgos en el personal que habita en el inmueble, pero también en la población, porque el IMSS tiene este doble compromiso: el de proteger a las y los trabajadores y también a la población, y garantizar la continuidad de operaciones, en el caso de los inmuebles médicos que en una situación de emergencia son los que brindan atención a la población”, subrayó.

La Coordinadora Técnica de Protección Civil del IMSS recordó que el próximo Simulacro Nacional, programado para el 19 de septiembre, se realizará bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en memoria del terremoto de 1985.

“A lo largo de estos 40 años que se cumplen en este 2025, La protección civil pasó de ser reactiva al enfoque de la Gestión Integral de Riesgos de Desastre, porque forma parte de un ciclo que inicia con la planeación, la prevención, la atención de la emergencia que debido a los peligros que hay en todo el mundo, propios ya sea de la naturaleza o de fenómenos socio-organizativos”, agregó.

Externó que en el Seguro Social se impulsa a las trabajadoras y a los trabajadores a reconocer los riesgos y las capacidades, así como las fortalezas, a través de su capacitación para actuar mejor ante una situación de peligro o emergencia. “Los simulacros son escenarios imaginarios de algo que nos puede ocurrir. El impacto que tienen es que les damos a conocer los protocolos y ellos lo trabajan acorde a su inmueble”.

La doctora Elizabeth Hernández sumó que la conmemoración del 19 de septiembre es una oportunidad para reflexionar sobre la protección civil, entendida como un ejercicio de la solidaridad humana y cultura de autoprotección.