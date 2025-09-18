Alejandro Sanz arrasa en México con seis shows en el Auditorio Nacional

Ofrece 4º Sold Out

Recibe cuatro nominaciones al Latin Grammy y dos certificaciones de Oro

Alejandro Sanz sigue demostrando su gran poder de convocatoria. El artista español ofreció su tercer show Sold Out en el Auditorio Nacional de la CDMX y, en el marco del concierto, su disquera SONY MUSIC MÉXICO entregó un reconocimiento por las certificaciones Oro de sus sencillos “Hoy No Me Siento Bien” ft. Grupo Frontera y “El Vino De Tu Boca”.

La fecha, que forma parte de la gira ¿Y Ahora Qué?, sin duda se vio engalanada con la entrega de estos importantes reconocimientos.

Asimismo, al día siguiente, el artista ofreció el cuarto concierto en el Auditorio Nacional, como parte de su serie de seis presentaciones Sold Out en el icónico recinto de la CDMX. Los shows que complementarán esta hazaña, se llevarán a cabo los días 9 y 10 de octubre del presente año. El tour continúa con fechas nacionales e internacionales hasta 2026.

Además, recientemente ALEJANDRO SANZ fue nominado al Latin Grammy por “¿Y Ahora Qué?” (Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo) y “Palmeras en el Jardín” (Grabación del Año y Canción del Año).

Sus conciertos, repletos de himnos y de las canciones que han consolidado al artista, sin duda han hecho historia, y dejan puesta la mesa para que nuevos temas como su versión en vivo de “No Me Tires Flores” —al lado de Rels B—, se conviertan en clásicos.

Fechas en México: 20 y 21 de septiembre – Arena Monterrey – SOLD OUT 23 de septiembre – Arena Monterrey – Últimas entradas 25, 27 y 28 de septiembre – Auditorio Telmex –SOLD OUT 2 de octubre – Hípico de Juriquilla – Querétaro – Últimas entradas 4 de octubre – La Velaria de la Feria – León – Últimas entradas 9 y 10 de octubre – Auditorio Nacional – SOLD OUT 12 de octubre – Plaza del Ángel – Chihuahua 16 de octubre – Arena Potosí – San Luis Potosí – Últimas entradas 18 de octubre – Teatro al Aire Libre – Villahermosa – Últimas entradas 22 de octubre – Estadio Beto Ávila – Veracruz – Últimas entradas 25 de octubre – Expo Tampico – Tampico 29 de octubre – Coliseo Centenario – Torreón – Nueva fecha

Fechas en 2026: 13 de febrero – Arena Movistar – Bogotá, Colombia 19 de febrero – Estadio Olímpico Atahualpa – Quito, Ecuador 21 de febrero – Estadio Modelo – Guayaquil, Ecuador 25 de febrero – Estadio Nacional – Lima, Perú 28 de febrero – Estadio Bicentenario La Florida – Santiago, Chile 4 de marzo – Autódromo de la Ciudad de Rosario- Rosario, Argentina 6 de marzo – Campo de Polo – Buenos Aires, Argentina 8 de marzo – Estadio Kempes – Córdoba, Argentina