La Sonora Santanera celebró con Los Diablos Rojos

Por el bicampeonato de La Serie Del Rey

Miles corearon “Es Gamboa” dedicando “La Boa” al Capi Juan Carlos Gamboa

La Sonora Santanera celebró con música el bicampeonato de Los Diablos Rojos de México en la Serie del Rey, ante miles de aficionados que asistieron al festejo en el estadio Alfredo Haro Helu.

Después de la ceremonia oficial en la que se entregó el doble trofeo al equipo de los Diablos, y de presentar un impresionante espectáculo de drones iluminados formando imágenes en el cielo, hizo su aparición el autobús de La Sonora Santanera en medio del campo.

Durante 2 horas, La Sonora Santanera interpretó éxitos como El Orangután, El Ladrón, Musita, Por las Calles de México, Luces de Nueva York, Perfume de Gardenia, El Botones, La Cumbia del Torero, Corazón de Acero, Amanecer y El Mudo, entre otros.

Miles de fanáticos corearon el tema La Boa, himno de La Sonora Santanera, adaptando el coro para decir “es Gamboa”, en alusión al capitán Juan Carlos Gamboa, quien subió al escenario la primera vez que se interpretó el tema.

Otro de los momentos más celebrados por el público fue cuando las Diablitas, el equipo de animación de los Diablos Rojos, bailaron en el escenario la coreografía de Bomboro Quiña Quiña.

La Sonora Santanera contó con 2 invitados especiales, Carolina Ross en el tema Pena Negra y las voces de La Sonora Altepexana en Fruto Robado.

El gran cierre del festejo fue con todo el equipo de los Diablos Rojos y su capitán Gamboa arriba del escenario, cantando y bailando La Boa.